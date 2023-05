Leverkusen do finále Evropské ligy neprošel. AS Řím si zahraje finále podruhé v řadě

Fotbalisté Leverkusenu si finále Evropské ligy nezahrají. Bayer remizoval v domácí odvetě semifinále s AS Řím bez branek a po úvodní venkovní porážce 0:1 do souboje o vítěznou trofej nepostoupil. Adam Hložek naskočil jako střídající hráč v 80. minutě, Patrik Schick je do konce sezony ze zdravotních důvodů mimo hru.

AS Řím si v pohárech zahraje finále podruhé za sebou, před rokem ovládl Evropskou konferenční ligu. Jeho soupeřem 31. května v Budapešti bude vítěz druhého semifinále mezi Sevillou a Juventusem Turín, které se po remíze 1:1 po 90 minutách prodlužuje. Leverkusen po úvodní porážce v Římě potřeboval smazat ztrátu a od úvodu byl výrazně aktivnější. První půli vyhrál 12:1 na střely, ale jedinou gólovou šanci do přestávky měl ve 12. minutě, kdy Diaby po úniku napálil horní tyč. Po změně německý klub dál narážel na vyhlášenou defenzivu AS. V 67. minutě vytáhl přízemní zakončení Demirbaye brankář Patrício, v 81. minutě pak těsně minul tyč Azmún. Vytoužený gól, který byl Leverkusen nasměroval do prodloužení, nedal ani střídající český reprezentant Hložek. Bayer tak na první finále v pohárech po 21 letech a celkově třetí v klubové historii nedosáhl. Odvetná utkání semifinále fotbalové Evropské ligy: Leverkusen - AS Řím 0:0 Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Hincapié, Palacios, Bakker, Diaby, Tapsoba, Alonso (trenér) - Ibaňez, Cristante, Abraham. Diváci: 30.210 (vyprodáno). První zápas: 0:1, postoupil AS Řím. Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah (86. Amiri), Hincapié - Frimpong, Demirbay, Palacios (80. Hložek), Bakker (73. Adli) - Wirtz, Diaby - Azmún. Trenér: Alonso. Řím: Patrício - Mancini, Cristante, Ibaňez - Celik (78. Smalling), Bove, Matič, Pellegrini, Spinazzola (34. Zalewski) - Belotti (46. Wijnaldum), Abraham. Trenér: Mourinho. FC Sevilla - Juventus Turín 1:1 (0:0) po 90 minutách, prodlužuje se Branky: 71. Suso - 65. Vlahovič. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). První zápas: 1:1. Sevilla: Búnú - Navas, Badé, Gudelj, Acuňa - Fernando, Rakitič - Ocampos (70. Lamela), Torres (62. Suso), Gil - Nasírí. Trenér: Mendilibar. Juventus: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cuadrado, Fagioli (41. Paredes), Locatelli (88. Miretti), Rabiot, Iling-Junior (88. Kostič) - Di María (63. Chiesa) - Kean (63. Vlahovič). Trenér: Allegri.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!