Kováč po zázračném obratu líčil emoce Plzně. Cítili krev, šli za tím

Kováč po historickém obratu popsal, kdy ucítil, že Plzeň může nemožné zvládnout. Rozhodující podle něj byla energie hráčů i tribun.
Radoslav Kováč si těžko mohl vysnít působivější premiéru na lavičce Viktorie. Plzeň potřebovala po tříbrankové porážce v Bělehradě téměř dokonalý večer a přesně takový nakonec přišel.
Crvenou zvezdu porazila 5:1 po prodloužení a senzačně se probojovala do ligové fáze Evropské ligy.
Nový kouč, který o víkendu nahradil odvolaného Martina Hyského, udělal oproti prvnímu utkání dvě změny v základní sestavě.
Na post stopera poslal Spáčila místo Krčíka a v záloze dostal před Ladrou přednost Višinský, jehož Kováč dobře zná ze společného působení v Liberci.
„Jsme strašně moc rádi, že jsme to zvládli. Hodně jsme tomu věřili. Věděli jsme, že se vše musí sejít,“ řekl po utkání Kováč. Jeho mužstvo skutečně potřebovalo, aby se do sebe jednotlivé události poskládaly téměř ideálně.
První krok udělalo už v osmé minutě. Souaré pronikl po pravé straně do pokutového území a Prince Adu poslal míč do odkryté branky. „Chtěli jsme dát první gól, abychom chytili lidi, energii z tribun dostali na hřiště,“ připomněl Kováč.
Jenže euforie vydržela sotva tři minuty. Mirko Ivanič z dorážky vyrovnal a Viktoria znovu potřebovala k postupu minimálně tři góly.
„Pak jsme brzy dostali gól na 1:1. Zápas měl úplně vše,“ vystihl trenér dramatický průběh.
Hosté navíc mohli vývoj ještě víc zkomplikovat. Ve 22. minutě se dostal do zakončení Bukari, Wiegele však jeho střelu vytěsnil.
Na druhé straně měl obrovskou možnost Adu, obešel Matheuse, jeho pokus do odkryté branky ale na poslední chvíli odvrátil Luckassen.
A skutečně měl. Na začátku druhého poločasu mohl Plzeň vrátit do vedení Adu, jenže z penalty neuspěl. Vzápětí se ale zápas zásadně zlomil. Osman Bukari se ohnal po Doskim a rozhodčí ho v 53. minutě rovnou vyloučil.
„Samozřejmě nám pomohla červená karta pro soupeře,“ uznal Kováč.
Přesilovku domácí využili naplno. Po zákroku na Višinského nařídil sudí po zásahu videorozhodčího další penaltu a sám faulovaný hráč ji proměnil. Za pět minut se prosadil Patrik Hrošovský a ve dvojzápase už Plzni chyběl jediný gól.
Tehdy se podle Kováče definitivně změnila atmosféra na hřišti. „Jak jsme dali třetí gól, viděl jsem na klucích obrovskou energii. Cítili krev, chtěli to zvládnout, šli za tím.“
Vyrovnání celkového skóre přišlo až v páté minutě nastavení, navíc za mimořádných okolností.
Brankář Florian Wiegele vyrazil při závěrečném náporu až do soupeřova vápna a po faulu Chama vybojoval třetí plzeňskou penaltu. Christophe Kabongo ji v den svých 23. narozenin proměnil a poslal duel do prodloužení.
V něm už byla Viktoria v psychické výhodě. V 96. minutě Kabongo odcentroval, Dávid Krčík hlavičkoval a brankář Matheus zasáhl až za brankovou čárou. Západočeši tak poprvé ve své pohárové historii otočili dvojzápas po venkovní porážce o tři góly.
Ani závěr ale nebyl pro Kováče klidný. „V prodloužení za stavu, za kterého jsme postupovali, jsme začali být malinko nervózní. Měli jsme tam asi pět útočníků, po těch střídáních jsme trochu ztratili strukturu hry. Ale o to nešlo, nejdůležitější pro nás bylo to zvládnout.“
Plzeň zvládla závěrečné minuty bez inkasovaného gólu a po nepovedeném vstupu do sezony, během něhož vyhrála jediné z pěti soutěžních utkání, si připsala jeden z největších evropských večerů klubové historie.
Ligovou fázi Evropské ligy si zahraje potřetí za sebou a získá prémii 3,63 milionu eur, tedy zhruba 87,6 milionu korun.
„Chci poděkovat hráčům,“ uzavřel Kováč.
Mohu ještě udělat druhou verzi, víc postavenou na Kováčově emotivním „cítili krev“, která by byla vhodnější pro sportovní web.
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