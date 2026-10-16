Kováč otevřeně popsal, co sráží Plzeň. Bolí to, prohlásil

Nebral si servítky, trenér fotbalistů Plzně Radoslav Kováč věděl, že prohra 1:2 s Ferencvárosem Budapešť v Evropské lize byla úplně zbytečná.
Plzeň držela v poločase bezgólový stav, brzy po změně stran ale inkasovala po chybě v rozehrávce a v 81. minutě pak z penalty.
„Jsem naštvaný, protože si myslím, že tady určitě minimálně na bod bylo,“ zlobil se šestačtyřicetiletý kouč.
„Rozhodují detaily. Udělali jsme chybu u prvního gólu. Měli jsme standardku a za 30 vteřin dostaneme gól. Vůbec jsme to nemuseli dávat dolů. Opakuje se nám to, tentokrát nedůslednost Memiče. Za mě byla i penalta zbytečná. Tyhle věci nás srážejí, je to obrovská škoda,“ nehledal Kováč výmluvy.
Jeho svěřenci nenavázali na víkendové ligové vítězství 3:0 nad Mladou Boleslaví a prohráli čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů.
„Myslím, že kdyby v prvním poločase Pany (Jiří Panoš) načasoval přihrávku trošku dřív, možná by Memič šel do brány nebo do červené karty,“ litoval Kováč možností, které by Viktorii mohly pomoci k lepšímu výsledku.
„Spoustu brejků jsme nedořešili, je to velká škoda. Zase tam byly velmi dobré pasáže, ale je to jako v české lize, je to o prvním gólu a ten jsme jim nabídli. Stálo nás to minimálně bod,“ zopakoval plzeňský stratég.
„Hráče jsem nabádal, abychom byli 100 minut stoprocentně koncentrovaní na každý moment. Zatím se nám to nedaří dát do zápasů, vždy něco vymyslíme. Pak to samozřejmě bolí,“ posteskl si Kováč.
Plzeň po domácí porážce 0:3 s Unionem Saint-Gilloise nebodovala ani ve druhém utkání hlavní fáze pohárové soutěže.
„Samozřejmě i tyhle prohry jsou někdy hrozně důležitý materiál k tomu, abychom se zlepšili. Aby kluci vnímali to, co chceme. Musíme se z toho poučit a ukázat si ty věci,“ velel Kováč.
„Mrzí mě hlavně ta nekoncentrace. Myslím, že jsme to těmi chybami darovali. Věřím, že tam byla i pozitiva a že si z toho vezmeme co nejvíc. Že už třeba v neděli bude zase vidět progres. Ale samozřejmě důležité je, abychom uhrávali výsledky a bodovali,“ apeloval kouč, který na konci srpna nahradil u mužstva po jeho špatném vstupu do sezony odvolaného Martina Hyského.
U obou branek Ferencvárose byl Veljko Birmančevič. Bývalý křídelník pražské Sparty při premiéře v základní sestavě celku z Budapešti nejprve asistoval a pak vybojoval penaltu.
„Byl aktivní, byl u obou gólů. Já si ale nemůžu pomoct, že to, co jsme předvedli u penalty, je strašně nešikovné a nesmyslné. Birma to asi udělal dobře, ale my se v tomhle musíme chovat líp,“ tvrdil Kováč.
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