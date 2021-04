Kolář smí naskočit do zápasu s Arsenalem, rozhodne se po tréninku

Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář dostal po zranění od týmových lékařů svolení chytat. Zda šestadvacetiletý reprezentační gólman ve čtvrtek nastoupí v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Arsenalu, se rozhodne podle jeho pocitu z předzápasového tréninku.

Koláře 18. března zranil v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers střídající domácí útočník Kemar Roofe, který mu brutálním zákrokem kopačkou přivodil zlomeninu v oblasti čelní dutiny. Utkání proti skotskému mistrovi dochytal mladík Matyáš Vágner.

Kolář musel vynechat reprezentační sraz a chyběl i ve dvou ligových zápasech. V minulém týdnu se už ale vrátil do lehkého tréninku a podle lékařů je schopen nastoupit. Český mistr mu nechal vyrobit speciální ochrannou masku a helmu.

"Ondra má svolení od doktorů. Dnes si zkusí předzápasový trénink a podle jeho pocitu se rozhodneme. Dnes poprvé půjde do plného zatížení, uvidíme, co to s ním udělá. Samozřejmě 14 dní nic nedělal. Má helmu, má kevlarovou masku, takže i při případném úderu do stejného místa nemůže dojít ke zranění," řekl při on-line tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Ondra ví, že jsme v těžké situaci ohledně brankářů, že mužstvo je závislé na jeho kvalitě a herním způsobu. Snaží se udělat maximum, aby byl k dispozici. Teď je to o tom, co jeho tělo zvládne, co s ním případné pády udělají. A ohledně koncentrace. Zítra dopoledne se rozhodneme, jak se bude cítit. Kdybychom cítili my nebo on nějaké riziko, určitě bychom do toho nešli. Nebude nic riskovat," dodal Trpišovský.

Spoluhráči na tréninku Koláře po zranění nijak nešetří. "Nebojíme se na něj střílet. On nám to sám říkal, že ho nemáme šetřit. Jestli půjde do zápasu, musí být vyzkoušený. Kdyby šlo do nějakého velkého souboje, tak samozřejmě útočníci uhnou, ale jinak ho bereme jako člena kádru," uvedl slávistický záložník Lukáš Provod.

Pokud by Kolář nemohl nastoupit, dostalo by se na jednoho ze tří zbylých gólmanů. Šanci by znovu mohl dostat osmnáctiletý Vágner, který byl o víkendu vyloučen v ligovém duelu v Brně, pětatřicetiletý veterán Přemysl Kovář či Jan Stejskal.

"Máme k dispozici další tři brankáře, protože jak Přema, tak Stejsky jsou už v plném tréninku. Překonali problémy, které měli. V tuhle chvíli ještě nemáme stoprocentní jistotu, jak to zítra bude. Takže trenéři brankářů připravují i toho gólmana, který by měl jít případně do branky. Arsenal má specifický způsob hry, hráče, je potřeba, aby případný brankář byl na ty situace připraven. Ví to," dodal Trpišovský.