Když vypadnout z pohárů, tak takhle, říká smutný hrdina Bakoš. Plzeň prý brzy začne válet i v lize

před 1 hodinou

V sezoně spíš paběrkuje za mladšími plzeňskými útočníky, ale v odvetě osmifinále Evropské ligy proti Sportingu Lisabon byl Marek Bakoš hrdinou, byť nakonec smutným. Jeho dvougólový příspěvek k výhře 2:1 nad portugalským celkem nakonec na postup nestačil.

Co teď převažuje, zklamání z vyřazení, nebo dobrý pocit ze hry a vítězství nad velkoklubem?

Mrzí to, protože výsledek byl pro nás zajímavý až do konce. Spousta lidí si nedovedla představit, že by to mělo takový průběh. Věřili jsme tomu, snažili jsme se soustředit na výkon. Proto mohli fanoušci vidět takový fotbal a mít takový zážitek. Jen je škoda, že už neměli další zážitek z postupu.

Jak frustrující pro vás byl průběh prodloužení vzhledem k tomu, že jste během devadesáti minut přežili hned několik tutovek Sportingu včetně pokutového kopu?

Jsme samozřejmě zklamaní, chtěli jsme jít dál. Už kvůli těm lidem, kteří nás podporují, jsme chtěli pokořit další milník a postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy. Na druhou stranu, pokud máme vypadnout, tak ať je to nějak takhle, aby byli lidi spokojení a dávali to najevo tak jako dnes.

Když Aleš Hruška chytil v závěru základní hrací doby pokutový kop, proběhlo vám hlavou, že by to dnes opravdu mohlo vyjít?

Byl to další impuls k tomu, abychom soupeře předčili, dali ten gól, ale nepodařilo se. Kdybychom my dali na 3:0, tak by ta neproměněná penalta byla asi rozhodujícím momentem.

Prodloužení z vaší strany už nebylo tak živé a aktivní jako zbytek utkání, došly v závěru síly?

Neřekl bych, že chyběly síly. Oni také nehráli tak jako v desáté minutě zápasu. Je logické, že to je v prodloužení jiné než na začátku, všichni toho mají plné zuby, nemyslím, že to byl ten rozdíl. Jen nám dali gól ze standardní situace.

Neříkáte si, že už je pro vás čtvrtfinále Evropské ligy trochu zakleté?

Nevím, jestli zakleté. Ještě jsme k tomu možná nedozráli, těžko říct. Odehráli jsme těsný dvojzápas proti Lyonu, na Fenerbahce jsme to měli kousek, teď to bylo stejně. Prostě jsme to nedokázali, ještě něco chybělo.

Může vám dnešní výkon pomoct odrazit se k lepším představením v domácí soutěži?

Každý takový výsledek vám dodá energii. Dokázali jsme si, že můžeme hrát i proti Sportingu, nebo být dokonce lepší. Můžeme mu dávat góly a zároveň nedostávat. Myslím ale, že i v lize dokážeme hrát dobře, jen jsme nedali góly a nezvládli to výsledkově. Je to podle mého jen otázkou času, kdy zase vyhrajeme a půjdeme si za cílem, který máme.

Vylepšuje vám pocity i váš osobní výkon po dvou vstřelených gólech?

Měl jsem pozitivní první dotyky, dal jsem hned gól, cítil jsem z mužstva, že se zklidnilo, což dodalo energii i mně a pomohlo mi to. Každý tím okamžitě začal myslet pozitivně. Hrálo se mi dobře, jen mě mrzí ten výsledek.

Neštve vás, že se v sezoně nedostanete na hřiště častěji a spíš paběrkujete za ostatními útočníky v týmu?

Je to normální v klubu, který chce být úspěšný, je v něm konkurence. Každý z nás chce přispět k dobrému výsledku a na konci sezony se zhodnotí, kdo na tom jak byl. To, že se nedostávám tolik na hřiště, je výsledek dobré práce mých konkurentů.