Ještě to není ztracené, burcuje plzeňský Řezník po dvougólové porážce v Lisabonu

před 8 hodinami

Zadák Viktorie litoval, že jeho celek neudržel proti Sportingu do přestávky čisté konto, inkasoval pár vteřin před koncem poločasu.

Lisabon - Přestože fotbalisté Plzně v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli v Lisabonu s favorizovaným Sportingem 0:2, obránce Radim Řezník ještě nepovažuje dvojzápas za ztracený. Věří, že Viktoria v domácí odvetě o historický postup do čtvrtfinále ještě zabojuje.

"Věděli jsme, že dopředu mají výbornou kvalitu a individuality, což se potvrdilo. Ale měli tam i pár okének a jenom jsme to nevyužili. Hrajeme doma, doufám, že přijdou lidé. Pokusíme se dát rychlý gól a mohou znervóznit. Myslím, že není nic ztraceného, abychom dávali hlavy dolů," řekl Řezník.

"Kdybychom to doma hned otevřeli a potom inkasovali, asi by to bylo ztracené. Můžeme být trošku víc odvážnější než tady. Uvidíme, s čím přijedou oni a jak se to vyvine. Nemáme co ztratit," doplnil pravý bek k odvetě v Plzni, která je na programu příští čtvrtek.

Prohra s třetím týmem portugalské ligy ho mrzela o to víc, že oběma inkasovaným gólům předcházely ztráty míčů ve středu hřiště. "Je škoda, že po našich dvou chybách jsme dostali dva góly. Možná kdybychom poločas uhráli, tak by to vypadalo jinak. Na druhou stranu měli další šance a mohlo to dopadnout jinak. My mohli dát gól, kdyby to Krmi (Michael Krmenčík) trefil. Výsledek 2:1 by byl pro nás super," uvedl Řezník.

Nejvíc ho mrzela úvodní branka, kterou Fredy Montero vstřelil těsně před koncem prvního poločasu. "Už bylo nastavení, byli jsme na jejich šestnáctce a z brejku inkasovali. Kdybychom dostali gól po hezkých akcích, je to něco jiného, ale bohužel jsme dostali takovéhle góly," litoval devětadvacetiletý obránce.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby se v jarní části sezony zatím střelecky trápí a z pěti soutěžních zápasů vyšli třikrát naprázdno.

"Určitě to není nic příjemného. Myslím, že šance si vytváříme, ale nějak to neproměňujeme. Asi nemáme ani štěstí. I Krmimu to padalo předtím víc, ale nemůžeme se spoléhat jenom na něj. Jsme tým a je jedno, kdo dá gól. Asi se teď na gól víc nadřeme, ale věřím, že se to zlomí," prohlásil Řezník.