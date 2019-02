Já si přál Krasnodar, smál se trenér Slavie Trpišovský. Vaclík se losu divil

před 1 hodinou

Fotbalisté pražské Slavie se v osmifinále Evropské ligy postaví proti top soupeři, kterého si dlouho přáli. V cestě jim bude stát Sevilla, s pěti prvenstvími nejúspěšnější celek v historii soutěže, za nějž chytá reprezentační jednička Tomáš Vaclík. Přestože jde o zvučné jméno, neskrývali slávisté z losu mírné zklamání. Nejvíce si totiž přáli anglické mužstvo.

"Jsem zklamaný strašně, že to není Krasnodar," vtipkoval před novináři trenér Jindřich Trpišovský. "Jsme rádi, že jsme se vyhnuli některým týmům, které jsme si nepřáli. Řeknu upřímně, že osobně jsem si nepřál Salcburk, protože jsme s nimi byli na kempu a viděl jsem je každý den a je to skvělý tým a bylo by to strašně složité. Myslím si, že je to taková průměrná spokojenost. Strašně jsem si přál anglické týmy a Inter Milán. Samozřejmě ale Sevilla je velký tým," dodal bývalý trenér Žižkova a Liberce.

Rozpačité pocity měl i obránce Vladimír Coufal, který v odvetě na hřišti Genku vstřelil vyrovnávací gól. "Už asi šest let, co hraju Evropskou ligu, si přeju na Ostrovy, ještě jsem se tam nepodíval. Už nevím, asi budu muset někoho zastřelit v tom losování, abych se tam podíval," prohlásil Coufal.

V osudí byl Arsenal s gólmanem Petrem Čechem nebo Chelsea. Nakonec padla volba na jedno ze tří španělských mužstev. "Je to jedna z mála zemí, se kterou jsem v Evropě ještě nehrál. Hráli jsme s rozličnými týmy od severu až po jih, ale Anglie chyběla nám trenérům a Španělsko byla druhá země," řekl Trpišovský.

"Pro mě je to první zkušenost se španělským fotbalem. Ani si nevybavuji, že bychom hráli nějaké přípravné utkání se španělským týmem na kempech. Vždycky si pamatuju Milana Baroše, který při losu v Liberci říkal: 'Hlavně ne Španěly, to je devadesát minut bez balonu'," zavzpomínal slávistický kouč.

Trpišovský nevěří, že by Sevilla, která v aktuální sezoně v Evropské lize v předkole vyřadila i Olomouc, přistoupila k souboji lehkovážně. "Podcenění asi žádné nebude po tom, co je honila Olomouc v těch zápasech. Mají zkušenost s českým fotbalem. Je tam Tomáš Vaclík, kterého náš trenér gólmanů trénoval, já jsem ho také zažil. Ten určitě upozorní, že máme dobré hráče, protože je s nimi v nároďáku. Myslím si, že tady v té šestnáctce už nikdo nikoho nepodcení," zamyslel se Trpišovský.

Obránce Ondřej Kúdela bere souboj o něco osobněji než ostatní. "Potkám se s (Éverem) Banegou, se kterým jsem hrál ve finále na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2007. Vím, že nás čeká kvalitní mančaft, který to dokonce vyhrál třikrát za sebou, takže nic jednoduchého to nebude," konstatoval odchovanec Slovácka.

Slušná náhoda, říká Vaclík

Páteční los poměrně překvapil brankáře Sevilly Tomáše Vaclíka, jenž se během působení v zahraničí nikdy neutkal v soutěžním zápase s českým soupeřem a nyní ho během půlroku čeká už druhý souboj s krajany. V srpnu v závěrečném předkole Evropské ligy se spoluhráči vyřadili Olomouc po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma a v osmifinále narazí na Slavii. Před Pražany se má Vaclík na pozoru právě i kvůli soubojům s Hanáky, navíc ze společného angažmá na Žižkově zná kvality trenérského štábu červenobílých.

"Je to neuvěřitelné. Než jsem přišel do Sevilly, co jsem v zahraničí, nikdy jsem soutěžní zápas proti českému týmu nehrál. A teď mě to po Olomouci čeká během jednoho půlroku už podruhé. To je slušná náhoda," uvedl Vaclík v tiskové zprávě.

Los osmifinále sledovali hráči Sevilly pohromadě. "Seděli jsme zrovna se spoluhráči na obědě po tréninku, a když jsem viděl, jak tam vypadává postupně jeden soupeř za druhým, povídám klukům: 'Podívejte, stoprocentně dostaneme Slavii'. A taky že ano," řekl s úsměvem Vaclík.

"Hned se mě všichni ptali, co je Slavia zač a co od ní čekat. Na tohle budu určitě ještě v následujících dvou týdnech odpovídat hodně často," dodal devětadvacetiletý reprezentační gólman, který zamířil do Sevilly v létě z Basileje.

Španělský klub je podle koeficientu nejvýše postaveným celkem osmifinále a Evropskou ligu vyhrál už pětkrát, takže bude proti Slavii poměrně jasným favoritem.

"Je pravda, že v konkurenci s Chelsea, Arsenalem nebo Neapolí byla Slavia v očích mých spoluhráčů tím méně známým soupeřem. Jenže já vím, co nás čeká, a hlavně si všichni určitě ještě pamatujeme, jak nás v létě dokázala potrápit Olomouc," připomněl Vaclík úvodní zápas na Hané, který Sevilla se štěstím vyhrála 1:0.

O Slavii má dostatek informací i proto, že se osobně zná s téměř celým realizačním týmem. "Slavii celkem sleduju, takže mám přehled a vím, co se tam děje. Znám se se spoustou hráčů z reprezentace a znám i skoro celý realizační tým. Třeba se Štěpánem Kolářem (trenérem brankářů) jsme spolu kdysi chytali na Žižkově a trenér Trpišovský tam tehdy dělal asistenta," uvedl Vaclík, který na Žižkově působil v letech 2010 až 2012.

"Takže vím, že mají výborný mančaft, fyzicky nadupaný, běhavý a navíc teď i v dobré formě. Včera zvládli odvetu v Genku skvěle, takže je mi úplně jasné, že nás nečeká nic lehkého," dodal Vaclík.