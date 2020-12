Není se za co stydět, i v deseti jsme na Milán měli, tvrdí mladý stoper Sparty Vitík

Přestože je mu teprve sedmnáct let, obránce Sparty Martina Vitíka může těšit, že hrál v základní sestavě proti fotbalistům AC Milán. Letenští sice v závěrečném utkání skupiny H Evropské ligy slavnému italskému týmu podlehli 0:1, Vitík však herně nezklamal. V 67. minutě byl dokonce blízko vyrovnání, před odkrytou brankou však těsně nedoskočil na centr Davida Moberga Karlssona.

"Hrozně jsem si to utkání užil, do budoucna mi strašně pomůže. Jsem rád, že jsem si ho mohl zahrát, v sezoně jsem se nikdy necítil lépe než v tomhle zápase. Myslím si, že jsem obstál, ale úplně spokojený nejsem, protože jsem tam měl věci, které jsem měl řešit jinak," řekl Vitík po premiéře v základní sestavě Sparty.

"Byly tam chyby v rozehrávce, o kterých vím a do budoucna se je budu snažit odstranit. Ze zápasu budu ale asi nejradši vzpomínat na situaci z jeho konce, kdy jsem ubránil jeden na jednoho Leaa a obral jsem ho o míč," podotkl jeden ze tří stoperů Sparty v zápase.

Mrzelo ho, že i když Sparta od 77. minuty dohrávala bez obránce Dominika Plechatého, byla hned dvakrát blízko vyrovnání, ale šance neproměnila.

"Do utkání jsme šli s tím, že se nemáme čeho bát, což bylo vidět i na konci, kdy jsme mohli vyrovnat. Měli jsme dvě šance, neproměnili jsme je, měla tam být penalta, ale rozhodčí ji nepískl. I v deseti jsme na ně měli," uvedl Vitík.

Radost měl také z toho, že mohl sledovat některé hvězdy světového fotbalu na vlastní oči. "Zápasy s AC Milán a Lille, to bylo jako skupina Ligy mistrů. Co předváděli někteří hráči s balonem, to bylo fakt neskutečné, je to pro nás velká škola do budoucna," dodal mladý stoper.

Po třítýdenní pauze kvůli nakažení koronavirem se v sestavě Letenských objevil také záložník Michal Sáček. Po zápase přiznal, že mu v závěru docházely síly, proto jej v 82. minutě trenér Václav Kotal stáhl ze hry.

"Cítil jsem se dobře, do šedesáté minuty to bylo v pohodě. Pak už mi odcházely nohy a nebylo to dobré dechově, což jsem trošku čekal. Ale celkově jsem to zvládl dobře nejen já, ale i tým," uvedl čtyřiadvacetiletý záložník.

"Až do poslední minuty jsme bojovali o body. Musím pochválit kluky vzadu, dobře to uskákali a četli hru. Tím nám strašně pomohli, takže pochvala. Věděli jsme, že jsou hráči AC Milán kvalitativně jinde, a proto musíme hrát týmově a naplno. Nakonec kdybychom proměnili poslední brejk, skončilo by to remízou," podotkl Sáček.

"Nemáme se v Evropské lize za co stydět, odehráli jsme dobré zápasy. Dvakrát jsme porazili Celtic a s Milánem i Lille jsme hráli vyrovnaně. Budeme na to vzpomínat a je to pro nás vklad do budoucna," dodal defenzivní univerzál Sparty.