I čeští a slovenští hráči můžou v Evropě prohánět giganty, libuje si Vrba. Převažuje v něm hrdost

před 1 hodinou

Trenér fotbalové Plzně Pavel Vrba byl po výhře Viktorie nad Sportingem Lisabon hodně spokojený, i když jeho tým z Evropské ligy vypadl.

Plzeň - Hráli v improvizované sestavě, v ne úplně ideálním rozpoložení po poslední zápasech a s mankem 0:2 z venkovního hřiště v zádech. Přesto fotbalisté Viktorie Plzeň předvedli ve čtvrtek doma proti favorizovanému Sportingu Lisabon v odvetě osmifinále Evropské ligy takovou show, že se na ni bude dlouho vzpomínat. Postup mezi posledních osm nejlepších celků jim utekl až v prodloužení.

"Převažuje ve mně hrdost na hráče, kteří odevzdali úžasný výkon. Takový, který bude patřit k těm, na které určitě nezapomeneme. Na jaře to byl náš nejlepší zápas a doufám, že se nám to bude v jarní části dařit častěji. Naše vystoupení v Evropské lize musíme hodnotit kladně. Vyhráli jsme skupinu a do poslední minuty jsme hráli o postup mezi posledních osm," řekl po výhře 2:1 trenér Západočechů Pavel Vrba.

Plzeň začala domácí odvetu skvěle, už od šesté minuty vedla 1:0, v půli dvojzápas srovnala, ale také přežila řadu stoprocentních šancí soupeře, včetně pokutového kopu soupeře, který lisabonský celek neproměnil v úplném závěru základní hrací doby.

"Ale i my jsme si vytvořili šance, po kterých jsme mohli vést 3:0, i z naší strany to byl dobrý ofenzivní fotbal. A že soupeř hrozil? Měli jsme skvělého brankáře Hrušku," pochválil gólmana Viktorie kouč.

Dalším z hrdinů domácího celku byl útočník Marek Bakoš, který jindy plní roli náhradníka, ale tentokrát se za místo v sestavě odměnil týmu dvěma góly.

"Marek nám pomohl postoupit do skupiny Evropské ligy, když dal dva góly Larnace. Ukázalo se i tentokrát, jak je to obrovsky zkušený hráč. Patří mezi ty, kteří si zaslouží obrovskou úctu kvůli tomu, jak pracují a jsou připravení naskočit, když je potřeba. Klobouk dolů před ním," vyzdvihl Vrba čtyřiatřicetiletého slovenského snajpra.

Plzeňští zvládli utkání skvěle, i když nastoupili s hodně netradičním složením. V obraně hrál Jan Kovařík, Milan Havel nebo na stoperu jindy krajní bek Radim Řezník. Vrba už ale nechtěl příliš detailně hodnotit jednotlivce.

"Kdybych dnes hodnotil jednotlivce, kdo z nich podal mimořádný výkon, skončili bychom na čísle jedenáct. Je pravda, že Havel odehrál možná jedno z nejlepších utkání, co je tady v Plzni," dodal alespoň.

Trenér si zkrátka užil výkon celého týmu a marně pátral v paměti, kdy naposledy v Evropě jeho svěřenci zahráli takhle dobře.

"Těch našich utkání v pohárech už bylo tolik. Vzpomínám samozřejmě i na zápasy v Lize mistrů, v níž jsme tady uhráli výsledek s CSKA Moskva, který nás posouval dál. Nechci to brát tak, že to dnes byl nejlepší výkon. Ale byl mimořádný, z naší strany jeden z nejlepších," uvedl.

"Zápas zase ukázal sílu tohohle mužstva a já doufám, že to budeme v pohárech ukazovat ještě mockrát. Opět jsme potvrdili, že i když si vyberete hráče z Česka a Slovenska, dá se utvořit skvělý tým, který dokáže s takovým soupeřem hrát vyrovnanou partii," dodal.

Nyní se musí Viktoria soustředit na nejvyšší tuzemskou soutěž. Její náskok na prvním místě tabulky už se smrskl ze čtrnácti na pouhých sedm bodů, a i když má jeden zápas k dobru, potřebuje začít zase vyhrávat. Plzeňský lodivod se ale ligovém víkendu bavit nechtěl. "O tom, kdo bude v neděli hrát ligu, se rozhodneme v neděli," okomentoval víkendový duel proti Zlínu stručně.