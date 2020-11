Hložek Spartě v Glasgow nepomůže. Zranění z Milána je údajně vážnější

Ofenzivní talent fotbalové Sparty Adam Hložek kvůli zranění nohy vynechá zápas Evropské ligy proti Celticu Glasgow. Jeho zranění je přitom dost možná vážnější.

Osmnáctiletý Hložek, který je považován za jednoho z nejtalentovanějích fotbalistů v zemi, přitom novou sezonu začal famózně. V sedmi zápasech si připsal čtyři branky a na dalších šest svým spoluhráčům přihrál.

Minulý týden měl naskočit i do duelu Evropské ligy v Miláně, ale do utkání kvůli zranění chodidla nezasáhl. A nenastoupí ani do dalšího pohárového duelu v Glasgow, kam s týmem vůbec neodcestoval.

Zranění, které si v Miláně ještě před zápasem, se ukazuje jako vážnější. Takže Hložek místo na trávník zamíří ke specialistům, kteří musí rozsah a závažnost problému vyhodnotit.

"Adam podstoupí v nadcházejícím týdnu několik vyšetření, zdravotní tým ACS konzultuje možnosti léčby i s odborníky v zahraničí," uvedla v oficiálním prohlášení Sparta, která do té doby odmítla komentovat možnou délku Hložkovy absence.

Podle některých médií je dokonce možné, že si Hložek už letos nezahraje, což by byla rána nejen pro Spartu, ale také pro reprezentační jednadvacítku, kterou čeká klíčový duel o Euro s Řeckem.