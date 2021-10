Češi jsou zkažené ovoce, prohlásil skotský poradce. Ministr se setká s velvyslancem

Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek považuje za nepřijatelné obviňovat dětské fanoušky po čtvrtečním domácím zápase Sparty s Rangers v Evropské lize z rasismu vůči záložníkovi Glenu Kamarovi či dalším hráčům hostí.

Zprávy některých zahraničních médií i útoky proti Česku a hlavnímu městu Praze ho překvapily a označil je za převracení reality. Zápas osobně sledoval a naopak ocenil atmosféru, kterou mladí příznivci na Letné vytvořili.

Sparta měla proti Rangers zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů. Díky výjimce mohlo do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Každý Kamarův kontakt s míčem doprovázelo publikem bučením a pískáním.

Mladí fanoušci tím dávali najevo své nesympatie k finskému záložníkovi tmavé pleti, který v březnovém osmifinále Evropské lize proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. UEFA následně českého reprezentanta potrestala zákazem startu v deseti zápasech, přestože podle hráčových právníků doteď neexistuje jediný důkaz, že se rasismu dopustil.

Kamara nakonec čtvrteční zápas na Letné, v němž sparťané zvítězili 1:0, po druhé žluté kartě nedokončil. Hráčův právní zástupce Aamer Anwar ihned po utkání obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Posléze se k němu přidala některá skotská média i trenér Rangers Steven Gerrard, jenž přitom původně po zápase uvedl, že žádné rasistické projevy neslyšel. Poradce Skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley, který je stále aktivním hráčem Livingstonu, dokonce označil Čechy za "zkažené ovoce".

"Upřímně říkám, že jsem překvapen některými vyjádřeními zahraničních médií. Chtěl bych touto cestou naopak ocenit atmosféru, kterou děti v hledišti na Letné vytvořily a která byla opravdu úžasná. Gratuluji Spartě k nápadu zaplnit tribuny dětmi a jsem rád, že UEFA tento návrh akceptovala," uvedl na webu FAČR Fousek.

"Jako předseda FAČR, která dbá dlouhodobě na boj proti jakýmkoliv projevům nesnášenlivosti, naprosto odmítám podobná generalizování problému rasismu. A to ať již směrem k českým klubům, českému fotbalu, hlavnímu městu Praze nebo celé České republice a jejím občanům. Převracet realitu, kterou jsem na Letné viděl v to, co jsem si následně o dění na stadionu přečetl, je nepřijatelné," dodal Fousek.

Skotské slovní útoky na dětské fanoušky a Česko pobouřily i domácí politiky. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) si proto na pondělí předvolal britského velvyslance.