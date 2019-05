Čecha ani úspěch nezviklá: Raději skončím o dva roky dřív než o jeden později

před 2 hodinami

Kdekoho by takový úspěch zviklal. Proč končit, když se takhle daří? Petra Čecha ale ne. Fotbalový brankář potvrdil, že po sezoně ukončí kariéru, přestože v Evropské lize dovedl ve čtvrtek Arsenal do finále Evropské ligy.

"Někdy přijdete domů po povedeném výkonu a říkáte si, jestli byste neměli pokračovat," přiznal Čech, že i jeho podobné myšlenky napadly, v rozhovoru po skončení čtvrteční semifinálové odvety Evropské ligy, v níž Arsenal vyhrál ve Valencii 4:2 a v součtu s domácím vítězstvím 3:1 postoupil do závěrečného boje o trofej.

Šestatřicetiletý gólman ale potvrdil, že ten bude skutečně posledním zápasem jeho úžasné kariéry. "Preferuju skončit o dva roky dříve než o rok později. Mým posledním snem bylo zahrát si finále Evropské ligy s Arsenalem, a to se právě splní," vysvětloval Čech.

Kariéru tak uzavře 29. května v Baku, kde se o pohár pro vítěze utká s Chelsea. Život tak napíše úžasnou tečku za jeho kariérou, neboť právě v týmu "Blues" prožil nejlepší léta a sesbíral největší úspěchy.

"Nevím, jestli je to vysněný scénář. Bude to můj poslední zápas, finále evropského poháru a navíc proti Chelsea, ke které mám citový vztah… To už by asi bylo trochu moc. Ale když se to stane, tak se to stane," uvedl v rozhovoru pro deník The Guardian ještě před odvetou ve Valencii.

A stane se tak skutečně. "Ve finále musíme být stateční, klidní a schopní předvést náš nejlepší výkon," burcoval Čech hned po skončení čtvrtečního semifinále.

Čech během jedenácti let v Chelsea vyhrál čtyřikrát anglickou Premier League i Anglický pohár, radoval se z triumfu v Lize mistrů i Evropské lize. S Arsenalem, kam přestoupil před čtyřmi lety, má jedno vítězství v Anglickém poháru a dvě v anglickém Superpoháru.