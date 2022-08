Fenerbahce - Slovácko. Moravané chtějí v předkole Evropské ligy překvapit favorita

Pokud Slovácko s tureckým vicemistrem vypadne, utká se v play off o postup do skupiny Evropské konferenční ligy s vítězem z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. Obě utkání by hrálo ve stejné dny jako proti Austrii, začalo by však doma. Tým z Uherského Hradiště měl coby vítěz MOL Cupu původně startovat ve 3. předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. Slovácko v minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. Předtím hrálo pouze dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.