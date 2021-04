Fascinující, přesně takhle chceme vypadat, rozplýval se po přestřelce s AS Solskjaer

Trenér fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer nepovažuje semifinále Evropské ligy s AS Řím za rozhodnuté, přestože jeho svěřenci ve čtvrtečním domácím utkání zvítězili jasně 6:2. Norský kouč vyzdvihl výkon ve druhém poločase, kdy "Rudí ďáblové" nastříleli zdecimovanému soupeři pět gólů.

"Můžeme říct, že jsme jednou nohou ve finále, ale potřebujeme tam mít obě nohy," citoval Solskjaera klubový web. "Jsme stále jenom v poločase. Je to fantastický výsledek, na kterém lze stavět, ale musíme zůstat koncentrovaní. Už jsem viděl podivnější věci. Fotbal vás může kousnout, když jste moc lehkovážní," přidal osmačtyřicetiletý trenér.

Favorizované United poslal do vedení v deváté minutě Bruno Fernandes, ale hosté do přestávky otočili skóre po proměněné penaltě Lorenza Pellegriniho a brance Edina Džeka. "Věděli jsme, že mají kvalitu. Vstřelili dva góly ze dvou šancí, dvou momentů, do kterých jsme je pustili. To samé udělali i proti Ajaxu (ve čtvrtfinále). Nepotřebují moc příležitostí, ale stejně skórují," řekl Solskjaer.

Druhý celek anglické ligy ale po změně stran zcela dominoval. Dvakrát se prosadil Edinson Cavani, druhou branku v utkání zaznamenal i Fernandes z pokutového kopu a trefili se také Paul Pogba a střídající Mason Greenwood. "Bylo to fascinující, přesně takhle chceme vypadat…, absolutně excelentní výkon ve druhém poločase," ocenil někdejší norský reprezentační útočník.

Manchester United v semifinále evropských pohárů nastřílel šest gólů jako první tým od května 1964, kdy Real Madrid deklasoval FC Curych 6:0 v odvetě tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí.

Duel na stadionu Old Trafford výrazně ovlivnily zdravotní problémy italského mužstva. Už v úvodním dějství museli kvůli zraněním odstoupit záložník Jordan Veretout, brankář Pau López a krajní obránce Leonardo Spinazzola. Protože trenér AS Paulo Fonseca nevyužil možnosti poločasového střídání, po změně stran už nemohl nikoho na hřišti vyměnit.

"Je to pro nás samozřejmě rána. V prvním poločase se nám dařilo, ale po pauze už jsme na to nenavázali. Měli jsme problémy, přišli o tři zraněné hráče a nemohli víckrát střídat. Později na tom nebyli dobře ani Amadou Diawara a Chris Smalling. Takže to byla opravdu těžká druhá půle," prohlásil Fonseca.

"Nehráli jsme se stejnou agresivitou, nechávali domácím prostor a chybovali. Když Manchester United vstřelil třetí gól, nedokázali jsme najít mentální sílu, která by nás postavila na nohy. Ale není snadné hrát proti takovému soupeři, zvlášť když nemůžete střídat," přidal portugalský kouč.

Debakl na stadionu Old Trafford ale nesváděl pouze na zranění Římanů. "Nechci se vymlouvat, pouze analyzuju to, co se stalo v zápase. Nezříkám se vlastní zodpovědnosti," upozornil Fonseca, jehož svěřenci jako první italští zástupci v semifinále evropských pohárů šestkrát inkasovali.