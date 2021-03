Slavia - Rangers. Do základu sešívaných se vrací Holeš, na hrotu je Kuchta

Vedení Prahy jedná s vlastníkem chátrajícího nádraží Vyšehrad o možnosti památkově chráněnou budovu vyměnit za městské pozemky v Dolních Počernicích určené ke stavbě rodinných domů. ČTK to dnes po schůzce s právníky vlastníka řekl radní města pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Situaci by mohl zkomplikovat fakt, že nádraží bude namísto dosavadní české společnosti RailCity Vyšehrad vlastnit firma Miquelira Limited registrovaná na Kypru. Podle Chabra by i tak jednání o směně měla pokračovat.

Objekt, který byl v roce 2000 prohlášen kulturní památkou, je v soukromých rukách od roku 2007. Investoři dříve plánovali budovu přestavět, z plánu však i kvůli potížím prosadit projekt u památkářů sešlo. Budova tak dlouhodobě chátrá. Město majitele několikrát pokutovalo, zahájilo i první kroky k možnému vyvlastnění, které památkový zákon umožňuje. Zároveň nicméně magistrát s vlastníky jedná o možné o výměně nemovitosti za městské parcely.

Pozemky v Dolních Počernicích podle Chabra navrhli sami právní zástupci majitele, se kterými město komunikuje. Konečný majitel není znám. Radní dnes upřesnil, že na předmětné pozemky existuje zastavovací studie, podle které tam mají vzniknout rodinné nebo menší řadové domy. Do jednání se zapojila také dolnopočernická radnice, která chce vědět, co přesně by tam investor postavil, a také požaduje záruky, že pozemky nebudou využity pouze ke spekulaci.

Chabr po dnešní schůzce uvedl, že jednání budou zřejmě pokračovat navzdory změně majitele. "Právní zástupci Rail City Vyšehrad potvrdili, že probíhá převod na kyperskou entitu. Lze také prý předpokládat, že nový vlastník bude mít zájem dále jednat o směně," řekl. Dodal, že z jeho pohledu vše působí dojmem pouze formálního převodu, po kterém skutečný vlastník zůstane stejný, a nedá se tak předpokládat, že by se něco změnilo v přístupu k údržbě památky.

Z pohledu města může převod na kyperskou firmu podle Chabra situaci zkomplikovat. "Upřímně - modlím se, aby to neznamenalo snahu převést nemovitost na subjekt, který nebude mít jakoukoli péči o další osud nádraží a klidně ho nechá dál zchátrat ke spadnutí," uvedl. Dodal, že změnou majitele se zkomplikuje vymáhání povinností vlastníka a pokut i případné vyvlastnění, protože to je podmíněno dlouhodobým zanedbáním údržby, které je však u formálně nového vlastníka vyloučené. Problematická bude u kyperské firmy zřejmě také komunikace a doručování písemností.