Plzeň porazila Brest, škoda inkasovaného gólu v závěru

Fotbalisté Plzně porazili v úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy běloruské Dynamo Brest 2:1. Západočeši vedli 2:0, ale 11. minut před koncem hosté snížili.

Na stadionu Viktorie, kam po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru dorazilo 4468 fanoušků, se v prvním poločase prosadili Pavel Šulc a Filip Kaša.

Po změně stran ale západočeští favorité polevili a v 79. minutě snížil střídající Aleksandr Šestjuk.

"Očekával jsem od zápasu takovou větší šťávu. Po první půli to bylo velmi dobře rozehrané. Vítězství 2:1 je relativně slušné, ale čeká nás v odvetě perný boj, musíme se zlepšit," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na on-line tiskové konferenci.

Domácím kvůli zdravotním problémům chyběli brankář Staněk, obránci Havel s Hejdou nebo záložníci Bucha, Kalvach a Kopic. Soutěžní premiéru za plzeňský A-tým si připsali záložníci Hlavatý, Mosquera a Ndiaye.

Plzeňští v prvním soutěžním utkání sezony poprvé zahrozili v páté minutě, ale Beauguel po akci Šulce a Mosquery křížnou střelou minul branku Brestu. O chvíli později gól francouzského útočníka neplatil kvůli ofsajdu.

Aktivnější Západočeši ve 22. minutě otevřeli skóre. Kayamba po chybě Slabaševiče zblízka trefil tyčku a dorážející Šulc snadno zamířil do odkryté branky. Plzeňský tým za 11 minut přidal druhý gól. Falta z rohu nacentroval do šestnáctky a nepokrytý stoper Kaša se prosadil razantní hlavičkou.

Na začátku druhé půle domácí brankář Hruška vyrazil na roh Šestjukovu ránu z úhlu. Na druhé straně zahodil další příležitost Beauguel a po "zasekávačce" obránci přestřelil.

"Bogy udělal spousty práce a je pro nás hodně platný. Do šancí se i sám dobře uvolnil. Těžko mu něco vyčítat. Udělal všechno dobře kromě toho, že netrefil branku," uvedl Bílek.

Domácí v dalších minutách ubrali z ofenzivní aktivity a nebyli tak dominantní jako v prvním dějství. Běloruský mistr z roku 2019 si ale dlouho větší šance nevytvořil.

Brest ale nakonec pasivní Viktorii potrestal v 79. minutě z protiútoku. Oreškevič dostal míč za plzeňskou obranu a vyzval dalšího náhradníka Šestjuka, který tváří v tvář Hruškovi nezaváhal. V nastavení mohl dokonce vyrovnat Affi, ale hlavičkoval nad břevno.

"Ve druhé půli jsme neudrželi míč, byl tam špatný pohyb a hodně nevynucených ztrát. Pak samozřejmě soupeř, když to vidí, tak toho využil, začal si víc věřit a byl nebezpečnější pro naší bránu," konstatoval Bílek. "Viktoria je silný tým, ale ve druhém poločase jsme našli svou hru a jsme připraveni také v odvetě ukázat to, co v sobě máme," dodal kouč Brestu Sergej Kovalčuk.

Postupující ve 3. předkole EKL narazí na vítěze souboje mezi Kaunem Žalgiris a The New Saints. Velšský tým vyhrál první duel venku 5:0.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - Dynamo Brest 2:1 (2:0)

Branky: 22. Šulc, 33. Kaša - 79. Šestjuk. Rozhodčí: Lardot - Conotte, Di Vincenzo (všichni Belg.). ŽK: Ndiaye, Šulc - Bilenkij, Lynko, Jasjukevič. Diváci: 4468 (omezený počet).

Plzeň: Hruška - Hybš, Kaša (89. Pernica), Brabec, Falta - Ndiaye - Kayamba (74. Ba Loua), Šulc, Hlavatý (60. Čermák), Mosquera - Beauguel (74. Chorý). Trenér: Bílek.

Brest: Stěpanov - Slabaševič, Jasjukevič (90.+4 Miljutin), Affi, Ščerbo (76. Oreškevič) - Olechnovič, Šapoval (46. Šestjuk), Tichonovskij, Seďko - Sanusi (63. Lynko), Bilenkij. Trenér: Kovalčuk.