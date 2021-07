Do 89. minuty drželo Slovácko v Bulharsku naději na remízu, pak inkasovalo

Fotbalisté Slovácka prohráli v úvodním utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy v Plovdivu s domácím Lokomotivem 0:1.

Jedinou branku zápasu dal bulharský záložník Petar Vitanov v 89. minutě. Tým z Uherského Hradiště neuspěl v premiéře na evropské scéně, dosud totiž startoval pouze v letech 2001 - 2003 v dnes už neexistujícím Intertoto Cupu.

Ve vyrovnaném duelu měly oba týmy příležitosti vstřelit první gól, největší šanci čtvrtého týmu uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže zahodil v první půli Daniel Holzer. Po přestávce zase neuspěli v dresu bulharského vicemistra Georgi Minčev a Connor Ruane, ale štěstí se nakonec přiklonilo k domácím. K odraženému míči se dostal Vitanov a dal vítězný gól.

Úvod zápasu na stadionu Lokomotivu Plovdiv byl hodně opatrný, ani jeden tým nechtěl udělat chybu, kterou by nabídl soupeři nějakou šanci. Těch bylo v první dvacetiminutovce poskrovnu. Domácí se snažili o nakopávané míče do šestnáctky, ale dobře organizovaná obrana Slovácka žádné komplikace nedovolila. Se střelou Umarbojeva neměl brankář Nguyen problémy.

Štěstí se přiklonilo na stranu Plovdivu

Jedna z prvních šancí Slovácka se zrodila po dlouhém autu Reinberka, po němž zaváhal gólman Pirgov, ale před dotírajícím Daníčkem uhasil nebezpečí Vitanov. Hostům se ale nedařila kombinace a centry neměly nárok na úspěch.

Přesto bylo Slovácko blízko vedoucímu gólu. Ve 35. minutě dostal Holzer, který nahradil lehce zraněného Petrželu, ideální pas za obranu, ale tváří v tvář brankáři neuspěl. O pár minut později se neujala ani nečekaná rána Kalabišky.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí fotbalisté. V 53. minutě našel Connor Ruane Minčeva, ale jeho střela o pár centimetrů minula levou tyč Nguyenovy branky. Nicméně hosté hru brzy vyrovnali, dokázali více podržet míč na kopačkách a kombinací se dostávali na polovinu soupeře, ale nikoliv už do šancí, které by mohly změnit skóre.

Poslední čtvrthodinu odřídil po zranění hlavního čtvrtý rozhodčí a odpískal i jediný gól zápasu. Zblokovanou střelu Minčeva trefil ideálně záložník Vitanov a rozhodl o šťastném vítězství domácího celku.

Odveta se hraje příští čtvrtek v Uherském Hradišti a postupující tým se ve 3. předkole utká s vítězem duelu FC Kodaň - Žodino. První zápas vyhrál doma dánský klub jednoznačně 4:1.

Dvě branky vstřelil polský útočník Kamil Wilczek, po jedné trefě přidali Rasmus Falk a Jonas Wind, který proměnil pokutový kop. Za běloruský tým snížil v závěru Fabrício Oya.

Češi v maďarských službách prohráli v Lotyšsku

Postup z 2. předkola se naopak výrazně vzdálil hráčům Puskás Akadémie, kteří i s Patriziem Stronatim a Jakubem Plškem v základní sestavě prohráli na hřišti lotyšského RFS 0:3.

Další český zástupce v týmu maďarského vicemistra Libor Kozák zůstal po celou dobu na lavičce náhradníků. Maďarský celek, přemožitel Interu Turku z úvodní fáze, inkasoval všechny tři branky v první půlhodině zápasu. Postupující tým narazí v další fázi na lepšího z dvojice Gent - Valerenga Oslo.

Vítězství pro změnu slavil jiný český hráč Petr Schwarz. Záložník Vratislavi nastoupil v duelu proti Araratu Jerevan na posledních devět minut a mohl se po závěrečném hvizdu radovat z výhry 4:2. Dvěma góly k ní pomohl slovenský útočník Róbert Pich.

Remízu 0:0 uhrála na domácím hřišti Trnava, která se rozešla smírně s rumunským celkem Sfantu Gheorghe. V dresu slovenského celku odehrál celý zápas obránce Filip Twardzik a v 82. minutě dostal žlutou kartu.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Lokomotiv Plovdiv - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 89. Vitanov. Rozhodčí: Abed (74. Wattellier) - Mugnier, Pasqualotti (všichni Fr.). ŽK: Bykov, Tunčev (trenér, oba Plovdiv).

Plovdiv: Pirgov - Gomis, Craciun, Bykov - Nikolajev (64. Petrovič), Vitanov, Umarbojev, Connor Ruane - Salinas (86. Jančev), Minčev, Iliev. Trenér: Tunčev.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Navrátil (78. Petržela), Sadílek, Holzer (55. Jurečka) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Další zápasy:

Ararat Jerevan (Arm.) - Vratislav 2:4 (0:1), Astana - Aris Soluň 2:0 (1:0), Panevěžys (Lit.) - Vojvodina Novi Sad 0:1 (0:0), Molde - Servette Ženeva 3:0 (2:0), Olimpija Lublaň - Birkirkara (Malta) 1:0 (0:0), Austria Vídeň - Breidablik (Isl.) 1:1 (1:0), Karabach - Ašdod (Izr.) 0:0, Soči - Kesla (Ázerb.) 3:0 (1:0), RFS (Lot.) - Puskás Akadémia 3:0 (3:0), KuPS Kuopio (Fin.) - Vorskla Poltava 2:2 (1:1), Dudelange (Luc.) - Bohemians (Ir.) 0:1 (0:1), Dinamo Tbilisi - Maccabi Haifa 1:2 (0:1), Hammarby - Maribor 3:1 (0:0) Elfsborg - Milsami Orhei (Mold.) 4:0 (3:0), FC Kodaň - Torpedo Žodino (Běl.) 4:1 (1:0), Suduva (Lit.) - Čenstochová (Pol.) 0:0, Laci (Alb.) - Universitatea Craiova 1:0 (1:0), CSKA Sofia - Liepaja (Lot.) 0:0, Gzira (Malta) - Rijeka 0:2 (0:0), Dinamo Batumi - BATE Borisov 0:1 (0:0), Petrocub Hincesti (Mold.) - Sivasspor 0:1 (0:1), Apollon Limassol - Žilina 1:3 (1:2), AEL Limassol - Vllaznia (Alb.) 1:0 (1:0), Riga FC - Škendija Tetovo (Mak.) 2:0 (1:0), Teuta (Alb.) - Inter Club d'Escaldes (And.) 0:2 (0:1), Trnava - Sfantu Gheorghe 0:0.

20:00 Arda Kardžali (Bul.) - Beer Ševa (Izr.), Škupi (Mak.) - Santa Clara (Portug.), HB Tórshavn (Faer. ostr.) - Budučnost Podgorica,

20:15 Basilej - Partizani (Alb.),

20:30 Gent - Valerenga Oslo, FCSB (Rum.) - Šachtar Karaganda, Velež (Bos.) - AEK Atény, Larne (Sev. Ir.) - Aarhus, Sutjeska (Č. Hora) - Maccabi Tel Aviv,

20:45 Aberdeen - Häcken (Švéd.), Trnava - Sfantu Gheorghe, Hibernian - Santa Coloma (And.), Linfield (Sev. Ir.) - Borac Banja Luka (Bos.),

21:00 Hajduk Split - Tobol Kostanaj, Újpest - Vaduz, Štětín - Osijek, Drita (Kos.) - Feyenoord Rotterdam, Dundalk (Ir.) - Levadia Tallinn, Partizan Bělehrad - Dunajská Streda, Valur (Isl.) - Bodö Glimt (Nor.),

21:30 Soligorsk (Běl.) - Fola Esch (Luc.).

Aktualizujeme…