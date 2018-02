Partizan dohrával bez vyloučeného Mitroviče. Plzeň však obrat nedokonala

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Po bezbrankovém prvním poločase se v osmapadesáté minutě prosadil domácí Tawamba. Devět minut před koncem základní hrací doby však vyrovnal Řezník.

Bělehrad - Fotbalisté Plzně vstoupili do druhého kola Evropské ligy nadějnou remízou 1:1 na stadionu Partizanu Bělehrad. Zápas před bouřlivou kulisou v 58. minutě gólově otevřel Léandre Tawamba, ale v 81. minutě vyrovnal Radim Řezník. Odveta ve Štruncových sadech je na programu za týden.

"Nemyslím si, že můžeme po prvním zápase říct, kdo je v odvetě jasný favorit. Na druhou stranu výsledek 1:1 je pro nás hodně zavazující a doufám, že to potvrdíme doma. Samozřejmě chceme postoupit, ale určitě to nebude nic jednoduchého," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Pavel Vrba.

Do pro první soutěžní utkání v roce 2018 zvolil očekávanou základní sestavu. V brance opět dostal šanci Hruška, který odchytal celou podzimní fázi soutěže.

Úvod nabídl především mnoho nepřesností z obou stran. První velkou šanci si až v 35. minutě vypracovali domácí, Soumaha ale zblízka vychytal Hruška. Z následného rohu Tawamba hlavičkoval těsně nad břevno.

Plzeňským se v ofenzivě nedařilo kombinovat a jejich nakopávané míče většinou končily u obrany Partizanu. Krátce před pauzou Petržela po Kopicově centru z voleje vystřelil nepřesně.

"Zápas byl přesně takový, jako když se dva a půl měsíce nehraje soutěžní utkání. Hlavně v prvním poločase z naší strany byla spousta nepřesností. Hráli jsme hodně opatrně, Partizan byl lepší. Měli ve finální fázi dvě situace, kdy nám mohli už v prvním poločase vstřelit gól," přiznal Vrba.

Hosté nezačali dobře ani druhý poločas a dostali se pod velký tlak srbského mistra. V 58. minutě Vuličevičův centr nešťastně přizvedl Limberský a Tawamba razantní hlavičkou překonal bezmocného Hrušku. Plzeňský brankář o chvíli později vytáhl Tošičovu přízemní střelu z úhlu.

V závěru se hráči Partizanu zatáhli a soupeře k dlouho k ničemu nepouštěli. Až v 81. minutě Krmenčík vrátil míč před branku a Řezník hlavou vyrovnal. Plzeň tak proměnila hned první střelu na branku a pravý bek Řezník stylově oslavil 50. zápas v evropských pohárech.

"Zemák (Zeman) to centroval na zadní tyč a Krmi to tam vrátil. Já se snažil trefit bránu, možná i gólman s nějakým hráčem se to snažili chytnout, ale už to bylo v bráně, takže super," popsal Řezník.

V 85. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí stoper Mitrovič. Na konci mohl rozhodnout střídající Čermák, ale z dobré pozice vypálil jen slabě doprostřed branky.

"Paradoxně v druhém poločase po vstřelené brance v naší síti jsme začali hrát konečně to, co jsme chtěli. Přišlo vyrovnání a myslím, že druhý poločas byl výrazně lepší z naší strany," konstatoval Vrba. "Nechci říkat, kdo se přiblížil postupu. Výsledek 1:1 je lepší než 0:0, ale pořád to vidím jako otevřené," doplnil obránce David Limberský.

Arsenal bez Čecha vyhrál 3:0

Fotbalisté Arsenalu i bez odpočívajícího brankáře Petra Čecha zvládli vstup do 2. kola Evropské ligy a po výhře 3:0 v Östersundu mají na dosah postup do osmifinále. Stejný výsledek uhrálo také Marseille doma nad Bragou a AC Milán na hřišti Razgradu. Výhru 4:1 si odvezlo Atlético Madrid z Kodaně, čemuž nezabránil ani český stoper Michael Lüftner.

Arsenal od začátku potvrzoval roli favorita, přestože trenér Arséne Wenger šetřil několik opor základní sestavy včetně Čecha. Ve 13. minutě vznikl ve vápně švédského celku závar, gólman Keita neudržel míč a Monreal z dorážky poslal Londýňany do vedení.

Chvíli nato zvýšil vlastním gólem Papagiannopulos, když předtím se spoluhráči nevyužil možnost odkopnout míč a místo toho si srazil do branky Mchitarjanův centr. Po hodině hry pak postup ještě více přiblížil Özil. Östersund mohl v poslední minutě získat alespoň malou naději, ale Čechův náhradník Ospina chytil i pokutový kop.

Úvodní utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:

Partizan Bělehrad - Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)

Branky: 58. Tawamba - 81. Řezník. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.). ŽK: Mitrovič - Hrošovský. ČK: 85. Mitrovič. Diváci: 21.568.

Partizan: Stojkovič - Vuličevič, N. R. Miletič, Mitrovič, Uroševič - Jankovič, Pantič, Jevtovič, Tošič - Soumah (71. Ivanovič), Tawamba (90. Markovič). Trenér: Djukič.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (60. Zeman), Kolář (78. Čermák), Kopic - Krmenčík (90. Chorý). Trenér: Vrba.

Astana - Sporting Lisabon 1:3 (1:0)

Branky: 7. Tomasov - 48. B. Fernandes z pen., 50. Martins, 56. Doumbia. ČK: 62. Logviněnko (Astana).

Dortmund - Bergamo 3:2 (1:0)

Branky: 65. a 90. Batshuayi, 30. Schürrle - 51. a 56. Iličič.

Nice - Lokomotiv Moskva 2:3 (2:1)

Branky: 4. a 28. z pen. Balotelli - 45. z pen., 69. a 77. Manuel Fernandes. ČK: 67. Coly (Nice).

Spartak Moskva - Bilbao 1:3 (0:3)

Branky: 60. Adriano - 22. a 39. Aduriz, 45.+1 Rico.

San Sebastian - Salcburk 2:2 (0:1)

Branky: 57. Arzallus, 80. Januzaj - 27. vlastní Oyarzabal, 90.+4 Minamino.

Ludogorec Razgrad - AC Milán 0:3 (0:1)

Branky: 45. Cutrone, 64. Ricardo Rodríguez z pen., 90. Borini.

Östersund - Arsenal 0:3 (0:2)

Branky: 13. Monreal, 24. vlastní Papagiannopulos, 58. Özil.

Olympique Marseille - Braga 3:0 (1:0)

Branky: 4. a 69. Germain, 74. Thauvin.

Kodaň - Atlético Madrid 1:4 (1:2)

Branky: 15. Fischer - 21. Saúl, 37. Gameiro, 71. Griezmann, 77. Vitolo.

AEK Atény - Dynamo Kyjev 1:1 (0:1)

Branky: 80. Ajdarevič - 19. Cygankov.

Celtic Glasgow - Zenit Petrohrad 1:0 (0:0)

Branka: 78. McGregor.

Neapol - Lipsko 1:3 (0:0)

Branky: 52. Ounas - 61. a 90.+3 Werner, 73. Bruma.

Lyon - Villarreal 3:1 (0:0)

Branky: 46. NDombélé, 50. Fékir, 82. Depay - 63. Fornals.

FCSB - Lazio Řím 1:0 (1:0)

Branka: 29. Gnohéré.