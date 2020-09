Dunajská Streda - Jablonec 1:1. Aktivnější Severočeši dokázali díky Zelenému vyrovnat

Řecká policie dnes na ostrově Lesbos přesunula tisíce migrantů do dočasného stanového tábora Kara Tepe, kde mají žadatelé o azyl najít útočiště po odchodu z tábora Moria, zničeného při požárech. Kvůli nim v Morii zůstalo minulý týden bez střechy nad hlavou více než 12 000 lidí, přes 5000 z nich už bydlí ve stanech v Kara Tepe, uvedla dnes řecká vláda. Při povinných testech na koronavirus se zatím podařilo odhalit nákazu u 135 migrantů.

Někteří z migrantů se podle řeckých představitelů k přesunu na nové místo stavějí neochotně, protože doufali, že budou moci ostrov opustit. Do středečního rána se do Kara Tepe přemístilo jen 1200 lidí, dnes ráno bylo podle agentury Reuters uvnitř tábora asi 1800 osob a do večera se počet jeho obyvatel zvýšil na více než 5000, řekl přímo na Lesbu ministr pro migraci Notis Mitarakis.

Dnešních operací se účastnilo také 70 policistek, které měly za úkol přednostně do tábora dopravit ženy a děti. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) má nyní ubytovací areál v armádní střelnici poblíž správního střediska ostrova Mytilini kapacitu zhruba pro 8000 lidí.

Požáry v Morii založili někteří obyvatelé tohoto tábora úmyslně kvůli nespokojenosti s podmínkami vyhlášené koronavirové karantény. Policie už kvůli podezření ze žhářství zatkla šest mužů.