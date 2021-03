Doma jsme neukázali vše, co umíme, řekl před odvetou s Rangers Trpišovský

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského neukázali fotbalisté Slavie před týdnem v úvodním domácím osmifinále Evropské ligy při remíze 1:1 s Glasgow Rangers vše, co umí. Kouč Pražanů věří, že jeho svěřenci budou ve čtvrteční odvetě ve Skotsku preciznější v klíčových situacích a povede se jim vnutit soupeři svoji hru.

"Klíč vidím v našem výkonu. Myslím, že v prvním zápase jsme neukázali úplně vše, co umíme. Víme, že druhý poločas nám moc nevyšel a že jsme byli v některých věcech hodně nepřesní. Klíčem je vyřešit líp klíčové situace, které si vytvoříme, a zároveň nedostat žádný laciný gól, jako jsme dostali v prvním utkání," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

"Víme, že narazíme na odolného soupeře. Je to tým, kterému je velmi náročné vnutit svůj způsob hry. Mají svůj styl, který málokdy mění. Není jednoduché se vyrovnat s kvalitou jejich defenzivy a zároveň s jejich rychlým přechodem nahoru. Ale měli jsme dlouhou dobu se na to připravit a věřím, že to zítra ukážeme. Musíme se je prostě pokusit něčím překvapit," dodal kouč českého šampiona a ligového lídra.

Pokud chtějí jeho svěřenci postoupit, musejí zvítězit nebo uhrát remízu 2:2 a vyšší. V případě výsledku 1:1 by se prodlužovalo. "Výsledek 1:1 znamená, že do zápasu vstupujeme v momentě, kdy Rangers postupují. Víme, že tu potřebujeme vstřelit gól. Ale pro nás se tím nic nemění, do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vstřelit gól," podotkl Trpišovský.

Byl by nerad, kdyby o postupujícím musel rozhodnout až penaltový rozstřel. "Není to nic, co bych si přál zažívat. Když jsem se v minulosti díval na velké zápasy a rozhodovaly penalty, vždy jsem hráče a trenéry litoval. Že o dlouhodobém úsilí rozhodne standardní situace a detaily. Zatím se nám to vždy vyhnulo a doufám, že to tak bude i zítra. Samozřejmě výsledek 1:1 z prvního duelu tu možnost do hry dává. Víme, že prodloužení může nastat. Na druhou stranu kdybychom se do prodloužení dostali, výsledek se v tu chvíli trochu obrátí v naši výhodu," přemítal Trpišovský.

Slávisté se trochu obávali stavu hrací plochy, podle kouče ale není trávník na stadionu Ibrox tak špatný. "Máme ještě před tréninkem, zatím jsme trávník jen viděli. Tráva je trochu řidší, ale zase je to zlatá úroveň oproti tomu, co jsme v posledním čtvrtroce zažívali v české lize. Při tréninku nebo zápase se hřiště může trochu rozbít, ale vypadá mnohem líp, než se o něm mluvilo. Neměl by to být problém z hlediska předváděné hry," uvedl Trpišovský.

Věří, že bude mít k dispozici záložníka Petera Olayinku, který kvůli zranění před týdnem v Edenu střídal. "Doufáme, že jeho stav je dobrý, včera trénoval. Uvidíme ještě dnes. Jeho zranění je o jeho pocitu, jestli překoná bolest a bude moct do utkání nastoupit. Pevně věříme, že bude připravený, protože je to pro nás důležitý hráč. Ale definitivní rozhodnutí padne až zítra dopoledne," řekl Trpišovský.

Kvůli absenci potrestaného Davida Zimy poprvé po zimním návratu do Edenu dostane v pohárech šanci stoper Simon Deli. "V minulosti ukázal, jak velký je to hráč v zápasech, které s námi nebo v Bruggách v Evropě podstoupil. V neděli v lize v Boleslavi ukázal, že je zpátky ve formě, ve které odcházel. Problém v tom nevidím, naopak nám to dává variabilitu v tom, že po dlouhé době máme na stoperu na svých pozicích praváka i leváka," dodal kouč.