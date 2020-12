Dojemný vzkaz Trpišovského: Postup je pro těžce nemocného maséra reprezentace

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský řadí postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy stejně vysoko jako úspěchy z posledních dvou sezon, kdy Pražané v ročníku 2018/19 došli ve stejné soutěži do čtvrtfinále a v tom následujícím si po 12 letech zahráli Ligu mistrů.

Červenobílým stačilo k postupu uhrát ve čtvrtečním 5. kole s Beer Ševou bod. Slavia ale drama nepřipustila a izraelský celek porazila 3:0.

"Osobně řadím postup strašně moc vysoko. V momentě, kdy nám nalosovali do skupiny Leverkusen a Nice, týmy z vyspělých soutěží, bylo jasné, že abychom šli dál, musíme jednoho z nich vyřadit. Nám se povedlo jít dál, nechat za sebou Nice a mít po pěti kolech 12 bodů, což je pro tým neskutečný úspěch. Kolo před koncem máme jasný postup a ještě jedeme bojovat do Leverkusenu o první místo," pochvaloval si Trpišovský.

"Dal bych to na úroveň postupu do Ligy mistrů a tažení v Evropské lize do čtvrtfinále před dvěma lety, protože máme spoustu mladých kluků, kteří začínají v Evropě. Po prvním kole jsme byli bez bodu a zbývalo pět zápasů. Kdyby se nám podařilo postoupit z prvního místa a nechali za sebou jak Nice, tak Leverkusen, byl by to obrovský úspěch," uvedl čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Postup věnoval někdejšímu masérovi české reprezentace Vladimíru Mikulášovi, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). "Chtěl bych ho pozdravit a tohle mu za nás věnovat, protože v poslední době zabojoval v těžké situaci. Dívá se na naše zápasy a vždycky mi píše, ať klukům vyřídím, že jim drží palce," prozradil Trpišovský.

Soupeře pro úvodní kolo jarní vyřazovací fáze určí Pražanům 14. prosince los ve švýcarském Nyonu. Hrát se bude v únoru. "Je to strašně daleko. Doufám, že budeme v co nejsilnějším složení. Nevím, jaká bude situace s covidem a koho nám přisoudí los. Tým dosáhl neskutečného úspěchu i přes situaci, v níž jsme byli, a dokázal si, že po odehrání takových zápasů se stejně jako před dvěma lety nemusí bát nikoho," konstatoval Trpišovský.

"Všichni si to budeme užívat, vyřazovací část je skvělá. Máte motivaci v krátké zimní přípravě. Budeme se zase rvát a uděláme to soupeři nepříjemné," dodal někdejší kouč Žižkova či Liberce.

Trpišovský také vtipkoval, že křídelního útočníka Abdallaha Simu posadí na měsíc na lavičku, aby v Edenu vydržel do jara. Devatenáctiletý Senegalec se totiž výrazně podílel na postupu Pražanů do jarní vyřazovací fáze soutěže.

Sima proti Hapoelu vstřelil gól, další branka po jeho střele byla připsána jako vlastní Dudu Twitovi. Podzimní objev Pražanů se v Evropské lize trefil ve třech zápasech po sobě a v součtu s českou ligou skóroval v pěti z posledních šesti soutěžních utkání.

"Říkal jsem teď ze srandy po zápase v kabině, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám tady vydržel na jaro. Jeho progres je neuvěřitelný, neumím ani odhadnout, kde je časem nějaký jeho výkonnostní strop. Ani neumím říct, co dělá špatně, co neumí nebo kde se musí zlepšit, protože je to komplexní hráč," chválil Trpišovský.

"Velkou měrou se podílel na našem postupu. Převažují samé superlativy, jsem z něho nadšený. Neustále nás překvapuje a budu rád, když nás bude překvapovat čím dál víc," doplnil slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Sima přišel v březnu z francouzského Évianu do tehdy třetiligového Táborska, za nějž vinou pandemie koronaviru nestihl odehrát žádný soutěžní zápas. V přípravě nastoupil proti B-týmu Slavie, kterou jeho výkon zaujal natolik, že ho po krátké zkoušce angažovala. Ve třetí lize začal nastupovat za rezervu Pražanů. Na podzim si ho Trpišovský vytáhl do "áčka", v němž si rychle získal místo v základní sestavě.

"Je to neskutečný příběh. Jsem rád, že jsme ho na poslední chvíli dopsali na soupisku Evropské ligy po pěti trénincích v A-týmu. Lvím podílem přispěl k postupu," uvedl Trpišovský.

"Navíc hraje trošku s jazykovou bariérou, protože ne všemu rozumí. Pilně se učí angličtinu. Kluci mu samozřejmě pomáhají, ale často neví, co se okolo něj děje a přesto podává takové výkony. Za mě je to absolutně komplexní hráč, který nám teď neskutečně pomohl," doplnil Trpišovský.

Sima ho neustále překvapuje. "Proti Beer Ševě třeba Jordanovým výskokem u prvního gólu. Má všechno. Překvapit by mě mohl, až dá gól levou nohu z 30 metrů. Na levé noze je malinko slabina. Jinak předvedl všechno, co má," konstatoval čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Sima uchvátil i Kúdelu. "Každý den ho vidím na tréninku, je pokorný a váží si toho, že tu je. Jeho příběh je zajímavý i v tom, že jeho současnému úspěchu napomohl covid, zranění a další věci. Objevil se kluk s obrovským potenciálem a výkonnostním růstem, nabral raketovou rychlost," prohlásil Kúdela.

Podle něj je Sima neskutečně pokorný. "Na tréninku se od všech snaží učit, všechny rady si bere k srdce. Všem zahraničním hráčům se snažíme pomáhat, aby to pro ně bylo co nejlehčí. Sima je obrovsky učenlivý. Za mě je to úžasný příběh a budu mu přát, aby se mu vyhnula zranění," uvedl třiatřicetiletý český reprezentant.