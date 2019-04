Dal dva góly Chelsea, ale spokojený nebyl. "Třetí by vedl k postupu," smutní Ševčík

před 1 hodinou

Slávistický fotbalista Petr Ševčík ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Chelsea poprvé v dospělé kariéře vstřelil v jednom utkání dvě branky. Dvěma povedený střelami v 51. a 54. minutě snížil na Stamford Bridge na 3:4, ale mrzelo ho, že chvíli nato v ještě větší šanci nevyrovnal. Čtyřiadvacetiletý záložník věřil, že pokud by se mu to povedlo, Pražané by zápas obrátili a postoupili. Před týdnem doma v prvním duelu prohráli 0:1.

"Kdybych vyrovnal, myslím, že bychom to vystupňovali tak, že bychom postoupili, což mě mrzí o to víc. Fakt jsem věřil, že kdybych to dal, tak ten zápas mohl vypadat ještě úplně jinak," řekl novinářům Ševčík.

Gólmana Chelsea Kepu Arrizabalagu překonal nejprve střelou zpoza vápna na bližší a poté na zadní tyč. "V prvním poločase jsme měli hodně příležitostí, kdy jsme mohli vystřelit zpoza vápna a nevystřelili jsme. V poločase jsme si řekli v kabině, že musíme víc střílet. Naštěstí to tam popadalo," konstatoval Ševčík.

Chvíli poté se ocitl blízko hattricku, ale při pokusu o střelu upadl. "To byla paradoxně z těch tří asi ta nejlehčí situace. Prostě jsem udělal chybu, že jsem na balon asi moc dlouho čekal a pak jsem ho blbě trefil. Mohl jsem si to zpracovat, zvolil jsem špatnou variantu," mínil Ševčík.

Jeho tým po poločase prohrával 1:4, ale v druhém dějství ještě Chelsea pořádně zatopil. "Říkali jsme si, že už nemáme co ztratit. Nechtěli jsme odjet s nějakým debaklem. Druhý poločas jsme hráli celý tým fakt fantasticky, do ničeho jsme je nepustili. Hráli jsme všichni na 120 procent," uvedl Ševčík, který v 78. minutě střídal.

"Když jsem byl na střídačce, viděl jsem, že se obávali o výsledek. Odkopávali balony, gólman zdržoval. Šlo hrozně cítit, že mají strach o výsledek. Je to škoda, mohlo to skončit jinak," dodal Ševčík.

Na Stamford Bridge se dočkal prvních soutěžních branek v dresu Slavie po zimním příchodu z Liberce a poprvé v dospělém fotbale se v jednom utkání trefil dvakrát. "Já těch gólů tolik nedal, takže jsem si to schoval tady. Asi jsem nevěděl, jak se radovat, tak jsem běžel hned na půlku, protože stav nebyl nejpříznivější," podotkl.

"Určitě je to krásné dát tady dva góly, ale musím říct, že jsem měl taky určitě dnes štěstí. Nechci být frajer a říkat, že to takhle trefuji normálně. Měl jsem štěstí, že mi to takhle sedlo a měl jsem tolik času. Že jsem dal dva góly, ještě nic neznamená. Chtělo by to víc takových zápasů, víc se prosadit," dodal Ševčík.