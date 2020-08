Ďábelská hádka. Hvězdy Manchesteru United se poštěkaly přímo na trávníku

Přišli o postup do finále Evropské ligy a ještě se pořádně pohádali. Fotbalisté Manchesteru United Victor Lindelöf a Bruno Fernandes na sebe zostra vyjeli přímo na trávníku.

Manchester hrál v semifinále závěrečného turnaje Evropské ligy v Kolíně nad Rýnem se Sevillou 1:1, když v 78. minutě přišla rozhodující akce španělského klubu.

Stoper "Rudých ďáblů" Lindelöf nechal kolem sebe bez zájmu proletět pokutovým územím centr, který snadno uklidil číhající Luuk de Jong do sítě.

Rozhodující okamžik utkání mezi Manchesterem a Sevillou:

GOAL! De Jong scores to put Sevilla in front. #UEL

pic.twitter.com/OkYz0GyDyR — Football World (@FTTV10) August 16, 2020

Záložník Fernandes, jenž v první půli poslal Manchester do vedení, spoluhráči nedůslednost v bránění ihned vytkl. Jenže Švéd, místo aby sklopil uši a zpytoval svědomí za svou hrubku, se do portugalské opory pustil nevybíravými slovy a divokými gesty.

Podívejte se na výměnu názorů mezi hráči United:

Lindelof dropping some Portuguese curse words towards Bruno fernandes “Filho da Puta” 👀👀 pic.twitter.com/twd1gQZmr8 — Sergio & Associates™ 🔴⚪️ (@Sergio_R81) August 16, 2020

"Je třeba říci, že druhý gól byl šokující. Můžete z něj vinit téměř celou defenzivní čtveřici, ale Lindelöfovo postavení je prostě špatné. Pro mě je Lindelöf největší problém," rozebíral v televizním studiu klíčový moment Paul Scholes, legendární záložník Manchesteru.

Fernandes po utkání nechtěl ostrou výměnu ze hřiště zveličovat. "Je to normální, když dostanete gól. Není to o mně a Victorovi. To, co se stalo mezi mnou a Victorem, je běžné a ve fotbale se stane mockrát," mávl rukou portugalský šikula.

Diplomaticky se k situaci postavil i kouč "Rudých ďáblů" Ole Gunnar Solskjaer. "Neměli jsme dopustit ten centr. A měli jsme odklidit míč do bezpečí, když už do vápna přiletěl," komentoval rozhodující okamžik kouč, jehož tým už potřetí v sezoně ztroskotal v semifinále - předtím neuspěl v boji o poslední zápas v Anglickém poháru i v Ligovém poháru.

Manchester v závěrečné fázi Evropské ligy doplatil i na mizernou produktivitu. Ve čtvrtfinále a v semifinále vyslal na soupeře 46 střel, radoval se však jen ze dvou gólů. A to je ještě v obou případech vstřelil Fernandes z pokutových kopů…