Čtyři zápasy za osm dní. Neslýchané, kdo tohle vymyslel? diví se Solskjaer

Trenér fotbalistů Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer měl radost z postupu do finále Evropské ligy, i když litoval porážky 2:3 na hřišti AS Řím. Čtvrteční odveta semifinále byla pro "Rudé ďábly" prvním ze čtyř zápasů během pouhých osmi dnů a norský kouč, jehož tým doma italského soupeře deklasoval 6:2, kritizoval extrémně nabitý program.

Původně nedělní šlágr United s Liverpoolem byl kvůli protestům fanoušků na manchesterském stadionu Old Trafford přeložen na čtvrtek 13. května. Druhý celek anglické ligy ještě předtím v neděli hraje na stadionu Aston Villy a v úterý doma s Leicesterem.

"Je to neslýchané. Vymysleli to lidé, kteří nikdy nehráli fotbal na této úrovni. Pro hráče je to fyzicky nemožné. Pro tyto čtyři zápasy budeme potřebovat každého. Musíme být připraveni," citoval Solskjaera server BBC Sport.

Osmačtyřicetiletý trenér od příchodu k United v prosinci 2018 mužstvo poprvé dovedl do finále některé soutěže. O triumf v Evropské lize si "Rudí ďáblové" zahrají 26. května v Gdaňsku proti Villarrealu, který v semifinále vyřadil jiného anglického protivníka Arsenal.

"Být ve finále je dobrý pocit. Na Old Trafford jsme odehráli výborný druhý poločas a díky němu jsme postoupili. Jsem zklamaný, že jsme prohráli odvetu," uvedl Solskjaer.

Jeho svěřenci v Římě ovládli první půli gólem Edinsona Cavaniho, ale mezi 57. a 60. minutou otočili skóre Edin Džeko a Bryan Cristante. Po Cavaniho vyrovnání rozhodl v závěru o výhře AS vlastní brankou Alex Telles.

"Byl to zvláštní zápas. Pořád jsme jim odevzdávali míč, ale naštěstí máme jednoho z nejlepších útočníků světa. Jsme ve finále a těšíme se na 26. květen," konstatoval Solskjaer.