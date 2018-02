Chtěl bych Arsenal, říká po postupu Krmenčík. Osmifinálový los z něj možná udělá dálničního piráta

před 3 hodinami

Další důkaz toho, jak moc je Michael Krmenčík důležitý pro současnou Plzeň, přišel v 67. minutě zápasu s fotbalisty Partizanu Bělehrad. Úvodním gólem utkání nasměroval Viktorii k výhře 2:0, což jí po remíze 1:1 z prvního duelu stačilo v pohodě k postupu do osmifinále Evropské ligy.

Od začátku jste jasně dominovali, ale zahazovali jste jednu šanci za druhou. Nebyli jste ve druhé půli už lehce nervózní?

V prvním poločase měl jednu Dan Kolář, byly i další. Zaplaťpánbůh, že jsme po změně stran dvě proměnili a vyhráli. Nemuseli jsme nikam pospíchat, oni museli dát gól. A když se to povedlo nám, byla to voda na náš mlýn. Zákonitě z toho pak padl náš druhý gól, kdy to Milan Petržela udělal dobře a předložil to Čermusovi (Aleši Čermákovi) do prázdné brány.

Partizanu jste toho moc nedovolili. Nečekal jste odvetu o dost těžší?

Já se takhle na soupeře moc nedívám, mě zajímá to, co předvedeme my. Naše stoperská dvojice, vlastně celá obrana s gólmanem Hruškou, pracovala velice dobře a nepustila soupeře do žádné vyložené šance. Dobře bránili i záložníci, pochvala patří celému týmu. Ale Partizan je dobré mužstvo a má kvalitní individuality, myslím si, že to bylo těžké.



Jenže si jeho hráči ani neškrtli…

Myslím, že první zápas si škrtli, byli trochu lepší než my. Ale tady jsme doma, v Plzni to bude mít těžké každý.

Při svém gólu jste si dobře poradil s obráncem Partizanu. Nebál jste se ale, že jste se už dostal z ideálního střeleckého úhlu?

Ne, ne. Hejdis (Lukáš Hejda) mi dával dobrý balon za obranu, zpracoval jsem si to prsama a chtěl jsem to prostě propálit na zadní tyč, což se mi povedlo. Dal jsem to pod gólmanem. Myslím, že byl docela hezký.

Byla to vaše první trefa v roce 2018. Byl gól výjimečný i pro vás?

Útočník by asi nějaké góly měl dávat, já jsem ve dvou zápasech s Partizanem na jeden nahrál a jeden dal, což je takové zadostiučinění. Jsem šťastný, postupujeme dál, ale nic nekončí, jsme zatím na začátku. Soustředíme se jak na ligu, tak na Evropskou ligu. Ve všem chceme být úspěšní.



Máte čtyři góly v šesti zápasech Evropské ligy, to je slušná bilance.

Znamená to pro mě, že tým funguje na sto procent, a když se daří celému mužstvu, bude se dařit i mě. Takový je zákon fotbalu. Celý mančaft fungoval dobře a já jsem z toho těžil.

Koho byste si přál do osmifinále?

Někoho z Londýna. Budu rád, když si budeme moct vyzkoušet anglický fotbal. Až se bude v pátek losovat, tak budu v autě a pojedu za rodinou. Losování budu poslouchat v rozhlase a podle soupeře pak uvidíme, jestli pojedu v klidu, nebo to vytáhnu na sto šedesát. (smích)