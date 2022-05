"Chceme do Ligy mistrů." Ze Součka tryská sebedůvěra, Moyes nehodlá v odvetě bláznit

Jediný krok zbývá fotbalovému West Hamu k postupu do finále Evropské ligy. Dnes večer však na hřišti německého Frankfurtu musí vyhrát o dvě branky, nebo o jednu a na penalty. Český záložník londýnského klubu Tomáš Souček burcuje tým.

Na London Stadium dostali Hammers branku už po 49 vteřinách, do poločasu sice srovnali, nakonec však padli 1:2. V Deutsche Bank Parku tak budou muset dohánět ztrátu.

Souček je přesto naplněný sebevědomím a optimismem. Před odvetou připomíná, jak východolondýnský klub otočil předchozí dvojzápasy se španělskou Sevillou a francouzským Lyonem.

"Takhle musíme přemýšlet. Odvety jsme pokaždé zvládli a teď to potřebujeme udělat znovu. Dává nám to sebedůvěru a víme, že můžeme být lepším týmem, než je Frankfurt. Věříme si," uvedl sedmadvacetiletý reprezentační kapitán v rozhovoru pro britský Standard Sport.

Souček burcuje tým, který nezažívá nejlepší období. West Ham prohrál třikrát v řadě, v Premier League z posledních čtyřech utkání získal jediný bod. Český záložník ale za posledními výsledky nevidí žádnou krizi.

"Celou sezonu ukazujeme, že máme duši. Ukazujeme to už dva roky, od začátku pandemie. Vybudovali jsme skvělou atmosféru a ve čtvrtek to musíme ukázat. Dáme do toho víc než 100 procent. Jsme velmi blízko finále," prohlásil.

Vzývá bojovného ducha, díky kterému Hammers po prodloužení vyřadili dlouholetého hegemona soutěže, favorizovanou Sevillu. A rovněž Olympique Lyon. S francouzským týmem nejprve doma jen remizovali, venku ale po excelentním výkonu vyhráli jasně 3:0.

"Jsme připravení, náš přístup musí být od první vteřiny naprosto fantastický," uvědomoval si Souček.

Ve West Hamu se netají touhou Evropskou ligu vyhrát a díky tomu postoupit do příštího ročníku Ligy mistrů. "Jsou to dvě velké věci, které chceme," potvrdil Souček.

Nejvyšší ambice i potřebné sebevědomí deklaruje také trenér David Moyes. "Chci, aby tenhle tým hrál finále. Věřím, že když se k tomu postavíme správně, můžeme to dokázat. Moji hráči tomu věří také," uvedl pro oficiální stránky klubu.

"Mám k dispozici úžasnou skupinu hráčů. Odolných, s charakterem. Není to tak dávno, co jsme hráli o záchranu, dokázali jsme ale udělat obrovský progres a já nevidím důvod, proč by nemohl pokračovat. Nechci klesat zase dolů. Chci pokračovat v budování nového West Hamu," řekl Moyes.

"Náš tým není pouze o charakteru a odolnosti. Máme spoustu dalších silných stránek. Ve čtvrtek večer je musíme ukázat všechny najednou," dodal.

Přes vzletná slova a všeobecné burcování Moyes nechce na Frankfurt bezmyšlenkovitě vletět. "Máme, co dohánět, ztrácíme jednu branku. Nehodláme ale bláznit od první minuty. Musíme zápas zvládnout správně takticky," prohlásil skotský kouč.

Vladimír Coufal ze stadionu ve Frankfurtu: