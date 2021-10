Cestu do Skotska raději pořádně zvažte, varuje fanoušky Sparty Hamáček

Platy vrcholných politiků a jejich náhrady možná zůstanou následujících pět let na letošní úrovni. Sněmovna v úterý na mimořádné schůzi jejich zmrazení schválila zrychleně už v úvodním kole hlasy 133 ze 134 přítomných poslanců. Vládní platovou novelu nyní posoudí Senát. Pokud by nebyla přijata, odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o šest procent.

Poslanci kývli na zmrazení platů vrcholných politiků krátce před sněmovními volbami. Senátoři posoudí předlohu až po uplynutí nynějšího volebního období. Pokud by ji vrátili do Sněmovny k novému projednání, už by o ní neměl kdo rozhodnout a novela by takzvaně spadla pod stůl.

Platy ústavní činitelů se mají od příštího roku odvíjet podle platného zákona od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Dosud obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se pak vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5. Vládní novela předpokládá, že platová základna pro vrcholné politiky zůstane pro léta 2022 až 2026 na letošní úrovni.