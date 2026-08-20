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Sport

Český objev ohromil další parádou. Belgického giganta přiblížil Evropské lize

ČTK,Sport
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Český záložník Lukáš Ambros přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy na hřišti Kajratu Almaty 3:0.

Kairat Almaty v RSC Anderlecht - UEFA Europa League
Kairat Almaty - RSC Anderlecht, Lukáš AmbrosFoto: Jan De Meuleneir – ČTK / imago sportfotodienst / Jan De Meuleneir
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Dvaadvacetiletý fotbalista, který přišel v letní přestávce do Bruselu z Górniku Zabrze, byl v prvním poločase u všech tři branek svého týmu.

Už ve druhé minutě rozehrál rohový kop a Fin Oksanen si srazil míč do vlastní sítě. Pak český záložník své sólo téměř z poloviny hřiště zakončil přesnou střelou z dálky.

V této soutěži se Ambros zapsal mezi střelce podruhé, před týdnem pomohl k postupu přes PAOK Soluň. Skvělý výkon ještě do přestávky korunoval dalším povedeným rohovým kopem, po němž Ukrajinec Sikan dal hlavou třetí gól.

Kajrat ve 38. minutě přišel o vyloučeného Širobokova. Loni hrál skupinovou fázi Ligy mistrů, letos se pravděpodobně bude muset spokojit jen s Konferenční ligou.

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Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Kajrat Almaty - Anderlecht Brusel 0:3 (0:3),

18:00 Jagiellonia Bialystok - Iberia Tbilisi, Mjällby - Salcburk,

19:00 Trabzonspor - Ferencváros Budapešť, Universitatea Craiova - Ararat-Armenia, Egnatia Rrogozhine (Alb.) - Lilleström, Lech Poznaň - Thun, Besiktas Istanbul - Žalgiris Kaunas,

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20:00 Crvena zvezda Bělehrad - Viktoria Plzeň, St. Truiden - Omonia Nikósie, OFI Kréta - CSKA Sofie,

21:00 Benfica Lisabon - Aarhus.

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