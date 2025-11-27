Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Brankář Jiří Pavlenka pomohl PAOK Soluň k remíze 1:1 s Brannem Bergen, když zneškodnil pokutový kop. Příští soupeř Plzně Panathinaikos zdolal Sturm Štýrský Hradec 2:1 a Porto, které se na západě Čech představí v lednu, pokořilo Nice 3:0.
Lyon byl už pět zápasů bez vítězství napříč soutěžemi, ale dnes si s chutí zastřílel. Brazilec Abner už ve 4. minutě dorazil zblízka míč do prázdné branky. Ze zkompletování hattricku se v úvodu druhého poločasu radoval Tolisso, na dvě branky mu přihrál Šulc a ještě předtím si vykoledoval penaltu, kterou proměnil Senegalec Niakhaté.
Šulc tak oslavil vydařený návrat do základní sestavy po zranění stehna. Adam Karabec ho vystřídal a už po pěti minutách na trávníku protlačil míč mezi nohama gólmana z ostrého úhlu téměř od zadní čáry. V lyonském dresu se trefil poprvé od srpna a v Evropské lize to byla jeho střelecká premiéra.
Pavlenka se vrátil do branky PAOK Soluň, v níž v posledních dvou kolech nestál. Už v 19. minutě úspěšně čelil penaltě, když vystihl úmysl Dána Kornviga. Mnohem víc práce měl jeho protějšek Dyngeland, ale počtvrté v řadě čisté konto neudržel. Po 344 minutách hry jeho neprůstřelnost ukončil Chorvat Ivanušec. Těsně před koncem Kornvig přece jen českého gólmana překonal a odvrátil prohru.
Panathinaikos po říjnové porážce v Rotterdamu převzal zkušený španělský kouč Rafa Benítez, který před dvaceti lety s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů. K výhře nad Malmö dnes přidal další tři body v duelu se Sturmem. Polák Šwiderski se mezi střelce zapsal už počtvrté, a když hosté vyrovnali, vrátil řeckému týmu vedení Ital Calabria. Sturm venku na evropské scéně prohrál poosmé v řadě.
Porto zaskočilo Nice hned z prvního útoku po 20 sekundách. O bleskový start se postaral Španěl Veiga, který se v létě vrátil do Evropy po dvou letech v Saúdské Arábii, a ještě do přestávky přidal druhý gól. Jeho krajan Aghehowa pak z penalty dovršil debakl francouzského týmu, který zůstává bez bodu a s 12 inkasovanými góly u dna tabulky.
Fotbalisté AS Řím ukončili čtyřzápasovou vítěznou sérii Midtjyllandu výhrou 2:1. Na Olympijském stadionu v Římě rozjásal diváky už v sedmé minutě Maročan Ajnauí a byl to jeho první gól od letního přestupu z Racingu Lens. Důležitý druhý přidal El Shaarawy, protože Brazilec Paulinho závěr zápasu zdramatizoval. Lídr italské ligy dvakrát prohrál doma s Plzní i Lille, ale dnes si fanoušky udobřil. Hostům chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.
Aston Villa jako největší favorit sázkových kanceláří zdolala Young Boys Bern 2:1. Čtvrtou výhru zařídil dvěma brankami Nizozemec Malen. Švýcaři v závěru díky Monteirovi už jen snížili. Devatenáctiletý Dominik Pech, který je v Bernu na hostování ze Slavie, nastoupil poprvé v Evropské lize v základní sestavě a zůstal až do konce.
Celtic Glasgow vyhrál na evropské scéně poprvé po 16 zápasech. Povedlo se mu to na hřišti Feyenoordu Rotterdam, přestože prohrával po střele Japonce Uedy. Hlavní postavou byl ale jeho krajan Hatate na opačné straně. Nejprve připravil vyrovnání pro Korejce Jang Hjon-čuna a pak druhým gólem přispěl k výhře 3:1.
Tři porážky v Evropské lize v řadě stály místo portugalského trenéra Ludogorce Razgrad Ruiho Motu a jeho nástupce Nor Per-Mathias Högmo začal výhrou 3:2 nad Celtou Vigo. Srb Stanič se díky hattricku, jehož součástí byly dvě penalty, usadil v čele střelecké tabulky s pěti zásahy. Hosté mohutně dotahovali, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Filip Kaloč nastoupil na poslední čtvrthodinu a mohl tak přímo na trávníku slavit tři body.
Sporting Braga vyhrál v září na hřišti Celticu Glasgow 2:0 a dnes získal bod i na hřišti konkurenčních Rangers. Lukáše Horníčka sice překonal v nastavení prvního poločasu z penalty Tavernier, ale hosté dokázali odpovědět i bez Uruguayce Zalazara, který byl vyloučen za udeření soupeře hlavou. Ani Lukáš Zima v brance rumunského FCSB na hřišti CZ Bělehrad čisté konto neuhájil. Domácí vyhráli 1:0 i v deseti bez vyloučeného Nigerijce Uchenny.
Boloňa porazila Salcburk hladce 4:1. Poté, co v síti skončila tečovaná střela Dána Odgaarda, ještě stačil odpovědět Belgičan Vertessen, ale pak už stříleli jen domácí, za něž Martin Vitík odehrál posledních 25 minut.
Nottingham Forest povzbuzený šokující sobotní tříbrankovou výhrou v Liverpoolu zdolal stejný výsledkem Malmö. Hosté, kteří v předkole vyřadili Sigmu Olomouc, obsadili v už skončené švédské lize až šesté místo. V příštím ročníku si tak v pohárové Evropě nezahrají a jediný bod na kontě naznačuje, že na jaře už v ní také nebudou.
Fotbalová Evropská liga - 5. kolo:
AS Řím - Midtjylland 2:1 (1:0)
Branky: 7. Ajnauí, 83. El Shaarawy - 87. Paulinho.
Aston Villa - Young Boys Bern 2:1 (2:0)
Branky: 27. a 42. Malen - 90. Monteiro.
FC Porto - Nice 3:0 (2:0)
Branky: 1. a 33. Veiga, 61. Aghehowa z pen.
Fenerbahce Istanbul - Ferencváros Budapešť 1:1 (0:0)
Branky: 69. Talisca - 66. Varga. ČK: 90.+1 J.Durán (Fenerbahce).
Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
Branky: 11. Ueda - 31. Jang Hjon-čun, 43. Hatate, 82. McGregor.
Lille - Dinamo Záhřeb 4:0 (2:0)
Branky: 21. Correia, 36. Mukau, 69. Ikamán, 86. André.
Ludogorec Razgrad - Celta Vigo 3:2 (1:0)
Branky: 11. z pen., 49. a 62. z pen. Stanič - 70. P. Durán, 90.+6 Abdellaoui.
PAOK Soluň - Brann Bergen 1:1 (0:0)
Branky: 64. Ivanušec - 89. Kornvig.
Betis Sevilla - Utrecht 2:1 (1:0)
Branky: 42. Hernández, 50. Ezalzúlí - 55. Rodríguez.
Boloňa - Salcburk 4:1 (1:1)
Branky: 26. Odgaard, 51. Dallinga, 53. Bernardeschi, 86. Orsolini - 33. Vertessen.
Crvena zvezda Bělehrad - FCSB 1:0 (0:0)
Branka: 50. Duarte. ČK: 27. Uchenna (CZ Bělehrad).
Deventer - Stuttgart 0:4 (0:2)
Branky: 20. a 35. Leweling, 59. Chanús, 90+3. Búanání.
Genk - Basilej 2:1 (2:0)
Branky: 14. O Hjon-kjo, 45+2. Karetsas - 57. Otele.
Maccabi Tel Aviv - Lyon 0:6 (0:3)
Branky: 25., 51. a 54. Tolisso, 4. Abner, 35. Niakhaté z pen., 53. Karabec. ČK: 90.+1 Jehezkel (Maccabi).
Nottingham - Malmö 3:0 (2:0)
Branky: 27. Yates, 44. Kalimuendo, 59. Milenkovič.
Panathinaikos Atény - Sturm Štýrský Hradec 2:1 (1:1)
Branky: 18. Šwiderski, 74. Calabria - 34. Kiteišvili.
Glasgow Rangers - Braga 1:1 (1:0)
Branky: 45.+3 Tavernier z pen. - 69. Martínez. ČK: 90.+5 Diomande - 67. Zalazar.
Tabulka:
|1.
|Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2.
|Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3.
|Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4.
|Betis Sevilla
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6.
|Ferencváros Budapešť
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7.
|Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8.
|FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9.
|Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10.
|Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11.
|Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12.
|Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13.
|Viktoria Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14.
|Panathinaikos Atény
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15.
|AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16.
|Nottingham
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17.
|PAOK Soluň
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18.
|Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19.
|Brann Bergen
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20.
|Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21.
|Celtic Glasgow
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22.
|CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23.
|Dinamo Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24.
|Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25.
|Ludogorec Razgrad
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26.
|Bern
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27.
|Deventer
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28.
|Štýrský Hradec
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29.
|Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30.
|Feyenoord Rotterdam
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31.
|FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32.
|Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33.
|Glasgow Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34.
|Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35.
|Maccabi Tel Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36.
|Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0