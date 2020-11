Býval neskutečně na výši a taky trochu monstrum. Trpišovský obdivuje kouče soupeře

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský si velmi váží toho, že se ve čtvrtek potká se svým protějškem Patrickem Vieirou, jehož Nice přivítá v Edenu v souboji 3. kola základní skupiny Evropské ligy.

Pro kouče českých mistrů je bývalý vynikající defenzivní záložník velkou legendou, kterou dříve s obdivem sledoval v televizi v dresu Arsenalu. Podle Trpišovského dokazuje Vieira velkou kvalitu i jako trenér.

"Pro mě je to neskutečný zážitek stejně jako předtím, když jsem měl možnost setkat se se spoustou jiných trenérů. Pro mě je to absolutní legenda. Mluvím o Arsenalu, ale jde i o Inter Milán a francouzskou reprezentaci, která ve své době neměla konkurenci a obdoby. Byl to fantastický hráč," řekl Trpišovský na dnešní tiskové videokonferenci.

Vieira se na klubové úrovni nejvíce zapsal do povědomí během působení v Arsenalu, za nějž hrál devět let. S "Kanonýry" mimo jiné vyhrál třikrát anglickou ligu. Poté působil v Juventusu Turín a Interu Milán, s nímž získal čtyři mistrovské tituly. Hráčskou kariéru ukončil v Manchesteru City. Dařilo se mu i na mezinárodní úrovni, s Francií vybojoval zlato na mistrovství světa i Evropy.

"Samozřejmě si moc vážím toho, že ho zítra potkám osobně. Když byl kapitánem Arsenalu, tak jsem jako každý hltal anglický fotbal. Arsenal byl za jeho doby lídrem anglické ligy a týmem, který trochu předběhl dobu. Byl kapitánem týmu, který prošel anglickou ligou neporažen celou sezonu (2003/04) a získal titul," prohlásil Trpišovský.

"Neskutečný zážitek dívat se na zápasy třeba s Manchesterem United a jeho souboje s Royem Keanem, ať už na hřišti, tak před zápasem," dodal někdejší trenér Žižkova či Liberce, jemuž je stejně jako Vieirovi 44 let.

Podle něj předběhl rodák z Dakaru svou dobu. "Pro mě to byla jedna z nejlepších šestek, kterou jsem kdy viděl. Obrovsky komplexní hráč, který byl fotbalově neskutečně na výši, navíc to bylo takové monstrum, k tomu ještě spousta osobních soubojů, obsáhl velký prostor a měl vítěznou mentalitu. Myslím si, že byl nejdůležitějším hráčem Arsenalu v jeho éře," konstatoval Trpišovský.

Vieiru považoval na hřišti za obrovskou osobnost, kterou si přenesl i na trenérskou lavičku. "Je to vidět i na tom, jakým způsobem dokáže Nice v letošní sezoně pracovat s rozestavením. Během začátku sezony používají tři rozestavení a plynule na ně přecházejí, ať už před zápasem nebo během něj," uvedl pražský rodák.

V minulosti Vieira trénoval New York City, Nice se ujal v roce 2018. V minulé sezoně francouzské ligy, která se kvůli pandemii koronaviru nedohrála, obsadil s mužstvem páté místo. V současném ročníku je Nice čtvrté. V Evropské lize má po dvou kolech tři body stejně jako Slavia, Leverkusen a Beer Ševa.