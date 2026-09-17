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Sport

Byly to děsivé momenty, přiznal kouč Sparty Priske v Jerevanu

Sport,ČTK
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Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske ocenil středeční výhru 4:1 nad Araratem-Armenia v 1. kole hlavní fáze Evropské ligy.

Sport-fotbal-první-8. kolo-Sparta-Jablonec nad Nisou-FASTPIX, 1. liga
Trenér Sparty Brian Priske.Foto: ČTK – Deml Ondřej
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Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole Konferenční ligy po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. V Jerevanu se jim vydařil také vstup do hlavní fáze Evropské ligy.

„Dnešní výhra je rozhodně okamžik, za kterým se člověk vždycky honí. Je to třetí vítězství v řadě a navíc zápas venku,“ liboval si Priske.

„Pomalu budujeme tým a pomalu získáváme sebevědomí. A také konzistenci, kterou rovněž potřebujeme,“ připojil.

Se vším ovšem nebyl zcela spokojený. „V zápase jsou pořád momenty, kdy nejsme úplně připraveni a ztěžujeme si to. Některé šance, které máme, jsou pořád trochu moc volně zakončené, než jak chceme věci dělat,“ upozornil dánský kouč.

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„Ale je to důležité období pro získání nějakých vítězství. Nejdřív v domácím poháru, pak v lize a teď v Evropě. Pak na to musíme navázat v neděli v Olomouci,“ připomněl poslední ligový duel před reprezentační přestávkou.

Jeho tým přečkal hned v úvodu dvě velké šance domácích, už po dvaceti vteřinách domácí Lima nepochopitelně minul míč před prázdnou brankou, pak trefil tyč.

UEFA Europa League - Ararat-Armenia v Sparta Prague
UEFA Europa League - Ararat-Armenia v Sparta Prague
UEFA Europa League - Ararat-Armenia v Sparta Prague
UEFA Europa League - Ararat-Armenia v Sparta Prague
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22 fotografií

„Myslím, že jsme měli pár momentů, kdy jsme jim přihráli míč a dali jim prostor pro přechod, to byly děsivé momenty,“ přiznal Priske.

„Bylo pár dalších, kdy jsme nedodržovali principy naší obranné hry. Pak jsme se ovšem dostali do rytmu a vytvořili kvalitu, o které víme, že ji máme. My jsme po 10 minutách nic nezměnili. Myslím, že hráči se do hry prostě lépe zapojili. Odvedli práci, kterou od nich očekáváme,“ hodnotil 49letý Dán.

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Hrdinou zápasu byl obránce Tobias Guddal, autor úvodních dvou gólů po rohových kopech.

„On rozhodně není útočník. Pro tým je důležité, aby stopeři dávali góly ze standardních situací. Mluvili jsme o tom před sezonou a je to také jeden z cílů, aby střední obránci takto pomáhali týmu. A samozřejmě, s Tobyho výškou od něj také něco chcete,“ poznamenal Priske.

Guddal v Norsku za celou kariéru vstřelil pouze dva góly, teď má ve Spartě tři.

„Už toho dal mnohem víc, než jsme asi čekali. Ale jsem většinou spokojený s tím, jak jsme dnes dali první gól z rohu. Dobrý centr od Karabce, dobrý náběh od Tobyho a gól z prvního kontaktu, což je už dávno, co jsme takhle skórovali,“ lovil Priske v paměti.

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„Standardní situace jsou klíčové. Víte o české lize víc než o jiné, že je to liga založená na standardních situacích. My jsme v nich v této sezoně nebyli dostatečně nebezpeční," dodal kouč Sparty.

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