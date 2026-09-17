Byly to děsivé momenty, přiznal kouč Sparty Priske v Jerevanu

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske ocenil středeční výhru 4:1 nad Araratem-Armenia v 1. kole hlavní fáze Evropské ligy.
Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole Konferenční ligy po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. V Jerevanu se jim vydařil také vstup do hlavní fáze Evropské ligy.
„Dnešní výhra je rozhodně okamžik, za kterým se člověk vždycky honí. Je to třetí vítězství v řadě a navíc zápas venku,“ liboval si Priske.
„Pomalu budujeme tým a pomalu získáváme sebevědomí. A také konzistenci, kterou rovněž potřebujeme,“ připojil.
Se vším ovšem nebyl zcela spokojený. „V zápase jsou pořád momenty, kdy nejsme úplně připraveni a ztěžujeme si to. Některé šance, které máme, jsou pořád trochu moc volně zakončené, než jak chceme věci dělat,“ upozornil dánský kouč.
„Ale je to důležité období pro získání nějakých vítězství. Nejdřív v domácím poháru, pak v lize a teď v Evropě. Pak na to musíme navázat v neděli v Olomouci,“ připomněl poslední ligový duel před reprezentační přestávkou.
Jeho tým přečkal hned v úvodu dvě velké šance domácích, už po dvaceti vteřinách domácí Lima nepochopitelně minul míč před prázdnou brankou, pak trefil tyč.
„Myslím, že jsme měli pár momentů, kdy jsme jim přihráli míč a dali jim prostor pro přechod, to byly děsivé momenty,“ přiznal Priske.
„Bylo pár dalších, kdy jsme nedodržovali principy naší obranné hry. Pak jsme se ovšem dostali do rytmu a vytvořili kvalitu, o které víme, že ji máme. My jsme po 10 minutách nic nezměnili. Myslím, že hráči se do hry prostě lépe zapojili. Odvedli práci, kterou od nich očekáváme,“ hodnotil 49letý Dán.
Hrdinou zápasu byl obránce Tobias Guddal, autor úvodních dvou gólů po rohových kopech.
„On rozhodně není útočník. Pro tým je důležité, aby stopeři dávali góly ze standardních situací. Mluvili jsme o tom před sezonou a je to také jeden z cílů, aby střední obránci takto pomáhali týmu. A samozřejmě, s Tobyho výškou od něj také něco chcete,“ poznamenal Priske.
Guddal v Norsku za celou kariéru vstřelil pouze dva góly, teď má ve Spartě tři.
„Už toho dal mnohem víc, než jsme asi čekali. Ale jsem většinou spokojený s tím, jak jsme dnes dali první gól z rohu. Dobrý centr od Karabce, dobrý náběh od Tobyho a gól z prvního kontaktu, což je už dávno, co jsme takhle skórovali,“ lovil Priske v paměti.
„Standardní situace jsou klíčové. Víte o české lize víc než o jiné, že je to liga založená na standardních situacích. My jsme v nich v této sezoně nebyli dostatečně nebezpeční," dodal kouč Sparty.
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