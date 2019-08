Brabec ví, jak porazit Antverpy. Teď to chce naučit i Plzeň

před 1 hodinou

Plzeňský obránce Jakub Brabec před dvěma lety ještě v dresu Genku porazil Antverpy v belgické lize 5:3 a vítězství nad Royalem by rád zopakoval i ve čtvrtečním úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy. Podle sedmadvacetiletého fotbalisty může být pro Viktorii výhodou, že Antverpy nemohou hrát na domácím stadionu, ale v azylu v Bruselu.

"My jsme tehdy měli s Genkem dobrý vstup do utkání. První poločas jsme snad vedli 3:0 a po po půli už to z naší strany nebylo takové. Oni nás zatlačili. Zítra to bude těžké utkání proti těžkému soupeři, ale věřím, že jsme na to připraveni. I kdyby byl ten průběh zase takový, tak bych je opět rád porazil," řekl Brabec na tiskové konferenci.

"Belgie je v tom specifická. Samozřejmě se obrana řeší, ale není to zas až tak taktické. Hraje se tady hodně odděleně na útok a obranu. Myslím, že zrovna Antverpy jsou přesně ten tým, který to tak hraje. Často je to tady nahoru dolů, i na brejky. Doufám, že my se s nimi do toho pouštět nebudeme," doplnil čtrnáctinásobný reprezentant.

Čtvrteční utkání se odehraje na Stadionu krále Baudouina v Bruselu, protože Bosuilstadion v Antverpách nesplňuje všechny regule UEFA a probíhá na něm rekonstrukce. "Já sám jsem zvědavý, kolik fanoušků z Antverp sem dorazí a jakou to vůbec bude mít atmosféru. Pro fotbal to dobře není, ale my jsme sem přijeli uhrát co nejlepší výsledek a postoupit. Chceme být úspěšní a může to pro nás být určitě výhoda," konstatoval Brabec.

"Když jsem hrál proti Antverpám, bylo to u nich. Mají spoustu bouřlivých fanoušků a umí udělat dobrou atmosféru, takže i tohle jim může ubrat," přidal odchovanec Sparty.

Antverpy oba zápasy nové sezony belgické ligy vyhrály 4:1, čtyřmi góly se blýskl Dieumerci Mbokani. "On je určitě jeden z těch nejkvalitnějších hráčů z jejich týmu, je tam i Refaelov. Vůbec jejich ofenziva je určitě silná. Je to o jejich individuální kvalitě, o rychlosti. Ale věřím, že takticky jsme vyspělejší a že se na to připravíme a jejich sílu v ofenzivě potlačíme a my naopak budeme úspěšní," uvedl Brabec.

Podle něj se Plzeňští poučili z minulého venkovního pohárového zápasu na stadionu Olympiakosu Pireus, kde minulé úterý v odvetě druhého předkola Ligy mistrů prohráli 0:4 a tři góly dostali z rohů.

"Samozřejmě po tom, jak se nám na Olympiakosu ty standardky nevydařily, tak jsme to rozebírali a určitě na tom musíme zapracovat. O to víc se na to teď v nadcházejícím utkání budeme soustředit. Nesmíme nic podcenit a takové chyby už se nesmí opakovat," prohlásil rodák z Prahy.