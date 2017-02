Sparta zázraku proti Rostovu už sama nevěří. V odvetě by musela napodobit Real nebo Partizan

před 1 hodinou

Fotbalovou Spartu čeká v odvetě prvního kola vyřazovací části Evropské ligy téměř neřešitelný úkol. Postarají se Letenští o prvotřídní senzaci?

Praha - Fotbalovou Spartu čeká v dnešním odvetném zápase Evropské ligy proti Rostovu téměř neřešitelný úkol. Pražané si z města na Donu přivezli čtyřbrankový příděl a v odvetě budou navíc postrádat mozek zálohy Bořka Dočkala.

Bez Dočkala tak jako tak

Osmadvacetiletý reprezentační záložník a dosud ústřední postava pražské Sparty v těchto dnech v Číně ladí poslední detaily svého kontraktu s klubem Che-nan Ťien-jie, což potvrdil trenér Sparty Tomáš Požár na tiskové konferenci právě před zápasem s Rostovem. A i kdyby se nakonec Dočkal v nejlidnatější zemi světa nedohodl, tak se stejně na zápas do Prahy nestihne včas vrátit.

Oproti prvnímu zápasu v Rostově bude muset trenérský štáb Sparty sáhnout ke dvěma nuceným změnám. Chybět kromě Dočkala také vykartovaný vyvrhel letenského kotle Tiémoko Konaté.

V postup věří jen ti největší optimisté

Říká se, že naděje umírá poslední, ale zdá se, že v postup už nevěří ani samotní hráči Sparty. "Musíme se na to dívat realisticky. Rostov ukázal velkou kvalitu. Ještě nic nevzdáváme, budeme bojovat a chtít vyhrát," vyhýbal se otázce, zda ještě žije šance na postup na tiskové konferenci stoper Mario Holek.

To bezprostředně po prvním utkání v Rostově měl brankář Tomáš Koubek o postupujícím jasno. "Je to pro nás těžké, neřešitelné. Ale to je prostě fotbalový život. Někdy porazíte Southampton, Beer Ševu, Inter Milán a někdy prohrajete v Rostově a remizujete v Brně. Musíme zvednou hlavy a jít dál," řekl minulý týden deníku Sport Koubek.

Odezní napjaté vztahy s fanoušky?

A optimismem nesrší ani trenér Tomáš Požár, který případný postup na tiskové konferenci přirovnal k zázraku. Přesto sparťanský kouč slíbil fanouškům omluvenku v podobě předvedené hry i konečného výsledku odvety.

Malověrnosti sparťanů se fotbalová veřejnost nemůže divit, neboť čtyřbrankové manko v historii Evropské ligy respektive v Poháru UEFA se podařilo smazat pouze dvěma týmům. Partizanu Bělehrad ve druhém kole Poháru UEFA v sezoně 1984/85 proti Queens Park Rangers a o rok později Realu Madrid v odvetě s Mönchengladbachem ve třetím kole.

Pozor. Ve hře není jen koeficent

Přesto Sparta nehraje jen v uvozovkách o koeficient, ale také, jak správně poznamenal trenér Požár, o přízeň fanoušků, které rozladilo hned několik skutečností.

Zaprvé Sparta rozhodně nezačala jaro tak dominantně, jak si Požár i fanoušci představoval před startem probíhajícího půlroku, když kromě debaklu v Rostově předvedla utrápený výkon i v jarní ligové premiéře s Bohemians (1:0).

K tomu přičtěte kauzu Konaté, která rozdělila letenské fanoušky vedví. Třetím problémem je velice pravděpodobný prodej nejlepšího hráče Bořka Dočkala. Ten přitom nebude nahrazen žádnou posilou na poslední chvíli, protože kouč Požár pár hodin před koncem přestupního období oznámil, že klub bude počítat pouze se stávajícími hráči.

"Tým jsme stavěli pro dvě soutěže, takže hráčů máme dost. Na pozici desítky může nastoupit Aleš Čermák, Néstor Albiach nebo také Václav Kadlec. Může taky dojít ke změně rozestavení," plánuje nahradit Dočkala Požár.

Sečteno, podtrženo Sparta téměř jaro 2017 stěží začne podobně excelentně jako v minulém roce. Přesto může brzké vyřazení týmu pomoci směrem k boji o ligový titul. Vzhledem k tomu, že Sparta skončila na podzim i v domácím poháru, tak by ji v příštích 93 dnech čekalo pouze 13 ligových utkání. A právě mistr může za určitých okolností postoupit letos přímo do základní skupiny Ligy mistrů (více ZDE).

Napíše Sparta proti Rostovu v oslabené sestavě pohádkový příběh? Nebo potvrdí rozpačitý start do jarní části sezony. Zápas sledujte od 21:00 na ČT Sport, nebo v online přenosu deníku Aktuálně.cz.

