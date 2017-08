Bakoš se soustředil, aby v zápase stačil fyzicky, nakonec dvěma góly řídil plzeňskou výhru

před 2 minutami

Plzeň - Náhrada za potrestaného Krmenčíka vyšla dokonale. Plzeňský útočník Marek Bakoš si v prvním duelu play off o Evropskou ligu přetavil dvě standardní situace ve dva góly a pomohl Viktorii k domácí výhře nad Larnakou 3:1.

Moc důvodů k radosti ale v úvodu neměl, už v 8. minutě šel kyperský celek do vedení. "Úvod jsme nezachytili. Soupeř nás z první šance potrestal a pak ještě měl nějaké další šance. Naštěstí jsme ještě do poločasu otočili, ty góly nám pomohly a druhý poločas už jsme odehráli tak, jak jsme chtěli," začal s hodnocením zápasu Bakoš po zápase.

"Někdy se to tak vyvine, že se vám začátek nepovede. Uděláte chybu a soupeř vás potrestá. Ukázala se ale síla mužstva, že jsme dokázali ten úvod přestát a zareagovat," dodal slovenský forvard.

Start do zápasu sám neměl jednoduchý. Celý týden bylo hlavní otázkou, zda se Plzni podaří nahradit potrestaného Michaela Krmenčíka. Spasitelem měl být být právě rodák z Nové Bani.

"Michal určitě chyběl, mužstvo na něj je zvyklé. Já svou úlohu samozřejmě probíral s trenéry, nakonec ta souhra, myslím, nebyla tak špatná," uvedl.

Od začátku sezony byl pro trenéra Vrbu spíše žolíkem pro poslední minuty, teď se musel poprat s novou situací. "Zpočátku to bylo hlavně o tom se do zápasu fyzicky dostat, dlouho jsem od první minuty nehrál. Chtěl jsem se hlavně hned chytit, mohlo to být i lepší, měl jsem brzy šanci a neproměnil jsem ji," sypal si popel na hlavu.

Mezi střelce se nakonec zapsal dvakrát, ale ne ze hry, ale ze standardních situací. Nejprve ve 29. minutě vyrovnal parádní ranou z přímého kopu, která ještě při cestě do sítě cinkla o tyč.

"Po tom faulu na Vencu Pilaře jsem si míč postavil a trefil jsem to přesně, jak jsem si to představoval," pochvaloval si.

V druhém poločase ještě přidal trefu z pokutového kopu, která posunula skóre na závěrečných 3:1. S exekucí si vůbec nelámal hlavu a poslal balón razantně přímo pod břevno.

"Ani jsem nebyl nervózní. Měl jsem vymyšlené řešení, sázel na to, že gólman nezůstane úplně stát, sice se moc nepohnul a povedlo se ho prostřelit," popsal penaltu Bakoš.

Před odvetou je po výsledku 3:1 ještě obezřetný. "Určitě je to lepší, než jen 2:1, pořád je to poločas, čeká nás těžká odveta v jejich domácích podmínkách. To nesmíme podcenit a na ten zápas se připravit," dodal.