Slavia budí v Anglii zvědavost. Emoce rozvířila i poznámka o Vardyho intelektu

Organizátoři knižních cen Magnesia Litera kvůli vládním protiepidemickým opatřením oznámí vítěze jubilejního 20. ročníku nikoli tradičně v dubnu, nýbrž až 8. června. Nominace zveřejní koncem března. Navzdory omezení produkce v důsledku zavřených knihkupectví počet přihlášek klesl nepatrně, z loňských 488 na letošních 363 knih. Nejvíc, 94, jich je v kategorii próza.

Loňský odložený ceremoniál na stanici ČT art měl historicky nejvyšší sledovanost. Dobře si vedly i vítězné tituly. Knihy roku, rozsáhlého životopisu Jana Žižky od historika Petra Čorneje, se od vydání v listopadu 2019 do vyhlášení cen v srpnu 2020 prodalo 20 tisíc výtisků, od září do konce roku pak dalších 15 tisíc. Menší úspěch měla vítězná próza Liška v dámu od Jiřího Kratochvila. Od vydání v březnu 2019 do července 2020 se prodalo 600 výtisků, od vyhlášení vítězů do konce roku 2020 dalších 1000 výtisků, uvedl kritik a pořadatel cen Pavel Mandys.

Letošní ceremoniál budou v televizi opět moderovat Daniela Písařovicová a Jiří Havelka.