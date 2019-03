24:1. Sevilla v Evropské lize při domácích zápasech září, teď je ale v krizi

před 2 hodinami

Trenér Pablo Machín věří, že čtvrteční úvodní zápas osmifinále Evropské ligy proti Slavii bude pro fotbalisty Sevilly zlomovým bodem a odrazem k lepším výsledkům. Celek z Andalusie získal v posledních pěti kolech španělské ligy jediný bod, zvítězil jen ve dvou z minulých osmi soutěžních duelů a kouč je podle médií tlakem a hrozbou odvolání.

"Je dobře, že nás hned ve čtvrtek čeká další zápas. Je to pro nás jako finále. Jsem přesvědčený, že máme na to, abychom situaci otočili. Věřím, že to bude zlomový bod," řekl na tiskové konferenci Machín.

Hrozbu odvolání si nepřipouští. "Od té doby, co jsem přišel, cítím od všech podporu. Nechci nikoho zklamat. Neztrácím energii s věcmi, které nemohu ovlivnit. Nemám strach z ničeho. Je to moje práce a tlak je všude. Mám čistou hlavu a soustředím se na svou práci," uvedl Machín.

"Ta série v lize není normální, nechci se vymlouvat na okolnosti. Je evidentní, že je to špatně. Jsme to jen my, kdo může tuhle situaci zvrátit, protože v předchozím průběhu sezony se nám to povedlo," doplnil třiačtyřicetiletý kouč.

Sevilla, jejíž barvy hájí i český brankář Tomáš Vaclík, v této sezoně Evropské ligy vyhrála všech sedm domácích zápasů při skóre 24:1. Machín ale očekává, že Slavia bude jedním z nejtěžších soupeřů. "V téhle fázi jsou všechny týmy nebezpečné, jsou schopné porazit kohokoliv a mohou vám způsobit hodně škody. Slavia je tým, který hraje hodně fyzickým stylem. Musíme ukázat, že jsme na lepší úrovni. Přistoupit k tomu koncentrovaně a s velkou intenzitou," dodal Machín.