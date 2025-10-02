Fotbal

Plzeň - Malmö 2:0. Totální kolaps z minulého týdne Plzeň odmítá, přidává druhý gól

Sport Sport
před 1 hodinou
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Malmö.
 
Mohlo by vás zajímat

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky

Nehrajeme za trenéra, ale za Viktorku, burcuje plzeňský kapitán Vydra

Nehrajeme za trenéra, ale za Viktorku, burcuje plzeňský kapitán Vydra

Priske má před Iry respekt. Do kádru Sparty se z marodky vrací Haraslín

Priske má před Iry respekt. Do kádru Sparty se z marodky vrací Haraslín
Fotbal sport Obsah online online přenos FC Viktoria Plzeň Malmö Evropská liga

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem
Zahraničí

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 13 minutami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele
Zahraničí

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 27 minutami
Superduel online: Závěrečná řežba mezi Fialou a Babišem začíná, střetnou se v duelu
Zprávy

ŽIVĚ
Superduel online: Závěrečná řežba mezi Fialou a Babišem začíná, střetnou se v duelu

Sledujte s námi klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.
Aktualizováno před 43 minutami
Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem
Zahraničí

Vojenský lídr Hamásu nesouhlasí s Trumpovým mírovým plánem

Šéf Hamás dal podle informací zpravodajského webu BBC zprostředkovatelům najevo, že nesouhlasí s americkým mírovým plánem pro Pásmo Gazy.
před 57 minutami
"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů
4:09
Domácí

"Porazte svinské komouše." "Zradil jste pravici." Co a jak slyšel Fiala od voličů

Aktuálně.cz z bezprostřední blízkosti poznalo, s jakými pochvalami, ale i kritikou přicházeli lidé na mítinky přímo za premiérem Petrem Fialou.
před 1 hodinou
Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy
Domácí

Co potřebují školy? Peníze, důvěru a změny, které leží v šuplíku už od Plagy

Analýza Aktuálně.cz ukazuje, s jakými problémy se české školství potýká a jaká řešení by mohl po volbách zvolit nový šéf ministerstva školství.
před 1 hodinou
Plzeň - Malmö 2:0. Totální kolaps z minulého týdne Plzeň odmítá, přidává druhý gól
Fotbal

ŽIVĚ
Plzeň - Malmö 2:0. Totální kolaps z minulého týdne Plzeň odmítá, přidává druhý gól

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Malmö.
Další zprávy