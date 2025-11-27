Fotbal

Plzeň - Freiburg. Viktoria může ještě posílit svou výbornou pozici v Evropské lize

Sport Sport
před 42 minutami
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Freiburgem.
 
Mohlo by vás zajímat

Tady hrozí červené karty i rodičům. I tak rostou budoucí sevillské hvězdy

Tady hrozí červené karty i rodičům. I tak rostou budoucí sevillské hvězdy

Narazil by i Ancelotti, tvrdí Mičola o Baníku. Baráž proti Opavě by znamenala peklo

Narazil by i Ancelotti, tvrdí Mičola o Baníku. Baráž proti Opavě by znamenala peklo

Berger přepadl pípu, urazil Husáka, skončil v léčebně. Neskutečná hrůza, popsal pobyt

Berger přepadl pípu, urazil Husáka, skončil v léčebně. Neskutečná hrůza, popsal pobyt

Kovář se podepsal pod senzaci. Pustil jediný gól, Eindhoven šokoval v Liverpoolu

Kovář se podepsal pod senzaci. Pustil jediný gól, Eindhoven šokoval v Liverpoolu
Fotbal sport Obsah online online přenos Evropská liga FC Viktoria Plzeň SC Freiburg

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí
Domácí

Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí

Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval.
před 7 minutami
Zahraničí

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu
Prohlédnout si 26 fotografií
Papežské letadlo s papežem Lvem XIV. a vlajkami Turecka a Vatikánu přistává na mezinárodním letišti Esenboga.
Papež Lev XIV. vítá na palubě papežského speciálu novináře....
Aktualizováno před 13 minutami
Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje
Zahraničí

ŽIVĚ
Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 14 minutami
Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog
Domácí

Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog

Zakázaných bude podle změny nařízení o drogách 20 derivátů nového typu drogy, po jejímž požití dva lidé zemřeli.
před 19 minutami
Tady hrozí červené karty i rodičům. I tak rostou budoucí sevillské hvězdy
Fotbal

Tady hrozí červené karty i rodičům. I tak rostou budoucí sevillské hvězdy

Projekt Generace bez pohybu vás tentokrát zve za brány fotbalové akademie španělského klubu FC Sevilla.
před 42 minutami
Fico zaútočil na žáka, který odstartoval vlnu křídových vzkazů proti němu
Zahraničí

Fico zaútočil na žáka, který odstartoval vlnu křídových vzkazů proti němu

Ministerský předseda před poslanci slovenské sněmovny také tvrdil, že gymnazista za to mohl dostat peníze na marihuanu.
před 42 minutami
Plzeň - Freiburg. Viktoria může ještě posílit svou výbornou pozici v Evropské lize
Fotbal

ŽIVĚ
Plzeň - Freiburg. Viktoria může ještě posílit svou výbornou pozici v Evropské lize

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Freiburgem.
Další zprávy