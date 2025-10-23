Fotbal

AS Řím - Plzeň 1:2. V infarktovém závěru vyrovnávací gól domácích neplatil

Sport Sport
Aktualizováno před 13 minutami
Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi AS Řím a Viktorií Plzeň.
 
Mohlo by vás zajímat

Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství

Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství

Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se dohraje až v pátek

Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se dohraje až v pátek

Rijeka - Sparta 0:0. Po poločase v otřesných podmínkách byl duel předčasně ukončen

Rijeka - Sparta 0:0. Po poločase v otřesných podmínkách byl duel předčasně ukončen

Messi podepsal novou smlouvu. V Miami by měl hrát další tři roky

Messi podepsal novou smlouvu. V Miami by měl hrát další tři roky
Fotbal sport Evropská liga Obsah AS Řím FC Viktoria Plzeň online online přenos

Právě se děje

před 3 minutami
Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství
Fotbal

Senzace v Římě. Heroická Plzeň dvakrát rychle udeřila a veze slavné vítězství

Premiéra trenéra Martina Hyského v pohárové Evropě skončila senzačním triumfem.
Aktualizováno před 13 minutami
AS Řím - Plzeň 1:2. V infarktovém závěru vyrovnávací gól domácích neplatil
Fotbal

Přenos skončil
AS Řím - Plzeň 1:2. V infarktovém závěru vyrovnávací gól domácích neplatil

Sledovali jste online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi AS Řím a Viktorií Plzeň.
Aktualizováno před 18 minutami
Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se dohraje až v pátek
Fotbal

Cirkus v Chorvatsku. Sparta čekala dvě hodiny, duel se dohraje až v pátek

Zápas 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty byl po první půli za stavu 0:0 předčasně ukončen.
před 19 minutami
Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident
Zahraničí

Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

Kolumbijský prezident vyzval, aby osoby podezřelé z pašeráctví drog byly souzeny, a ne zabity.
před 27 minutami
Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mít mezi Ukrajinou a Ruskem, tvrdí Orbán
Zahraničí

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mít mezi Ukrajinou a Ruskem, tvrdí Orbán

Orbánův největší politický konkurent Péter Magyar přitom premiéra nazval nejvěrnějším spojencem Kremlu.
Aktualizováno před 33 minutami
Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump
Zahraničí

ŽIVĚ
Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 42 minutami
Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let
Zahraničí

Zemřel poslední přeživší bojovník z povstání ve varšavském ghettu, bylo mu 99 let

Michael Smuss, který s nacisty bojoval zápalnými láhvemi, zemřel ve věku 99 let.
Další zprávy