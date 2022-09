Vůně Kadlecovi připomněla Ligu mistrů. S Petrželou program už těžko zvládáme, řekl

Fotbalové Slovácko se dnes poprvé v historii klubu představí v základní skupině evropských pohárů. V rámci Konferenční ligy bude hostit Partizan Bělehrad, tým, který vyřadil loni na jaře ze stejné soutěže pražskou Spartu.

Srbský celek loni nakonec vypadl hned v dalším kole, kdy dvakrát prohrál s nizozemským Feyenoordem. V Evropě se ale jedná o zkušený tým, i proto byl Slovácku nalosován do skupiny D z nejvyššího výkonnostního koše.

Letos bělehradský klub vypadl z Evropské ligy stejně jako Slovácko ve třetím předkole, přesto po vypadnutí ještě rozšířil kádr. "Partizan má pořád obrovskou kvalitu, po vyřazení z lepší soutěže zkvalitnili tým. Před utkáním neprozrazuju charakteristiky soupeře, ale mají sílu vepředu i vzadu," zhodnotil síly soupeře trenér domácích Martin Svědík.

Nedávnou konfrontaci Srbů se Spartou Svědík jako studijní materiál nepojal. "Nevycházím z toho, bylo to v únoru. Uběhl půlrok, což pak nejde srovnávat. A my nejsme Sparta," pousmál se.

Tým pod jeho vedením už deset týdnů funguje ve stále stejném rytmu. Anglické týdny nedávají mančaftu šanci vydechnout. "Máme teď jen jeden režim. Předzápasový trénink, zápas a regenerační trénink po něm," konstatoval Svědík. Tento program hráčům ještě doplňují sezení u videa, kde se rozebírají důležité herní aspekty.

Kombinace domácí ligy a evropských pohárů není problém podle kapitána Michala Kadlece. "Už jsme na to nachystaní, i když to není nic jednoduchého. Člověk nemá čas na jiné koníčky a záliby. S Milanem (Petrželou) to už těžko zvládáme," smál se Kadlec.

"Dřív jsme šli na kolo, tenis, golf. Na to teď vůbec není čas. Programu se musí uzpůsobit všechno, také strava a regenerace. Fotbal teď je opravdu na prvním místě," popsal zápasový rytmus.

Když ve středu přišel na stadion v Uherském Hradišti, vybavily se mu vzpomínky na Ligu mistrů, kterou hrál za Leverkusen.

"Mně to fakt připomnělo Ligu mistrů. Je cítit lepidlo, kterým se tam lepí reklamy. Tu vůni si pamatuju moc dobře a hned jsem to poznal," popsal svůj dojem ze stadionu, který změnil barvy na černou a zelenou běžné pro Konferenční ligu.

Slovácko si už splnilo hlavní cíl, postoupilo do základní skupiny evropských pohárů. Podle trenéra by tak mohli jeho hráči hrát víc v pohodě.

"Nemuseli bychom být psychicky tak svázání. Koncentraci a vůli po vítězství pořád musíme mít. Hrajeme doma, jednoznačně jsme v hlavě nachystaní na to, že musíme uspět. S jiným nastavením do utkání nechodíme," vysvětlil Svědík.