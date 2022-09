Trpišovského poslední mohykán je rekordmanem Slavie. Mimořádný hráč, ocenil ho kouč

Ofenzivní univerzál Peter Olayinka byl nadšený, že se díky gólu ve druhém utkání skupiny Evropské konferenční ligy proti Ballkani stal historicky nejlepším střelcem slávistických fotbalistů v pohárech.

Šestadvacetiletý Nigerijec si v 51. zápase na evropské scéně v dresu Pražanů připsal 13. branku a osamostatnil se v čele klubové tabulky před někdejším útočníkem Tomášem Doškem.

"Jsem za to opravdu šťastný, je to úžasné. Je velká čest být nejlepším střelcem Slavie v pohárech. Vedla k tomu pro mě dlouhá cesta," radoval se Olayinka po vítězství 3:2.

"Jsem moc vděčný, že se mi něco takového povedlo. Není to jen moje zásluha, děkuji všem klukům z kabiny. Bez nich bych to nedokázal," vzkázal parťákům.

Do Slavie přišel v létě 2018 v přepočtu za zhruba 80 milionů korun z belgického Gentu. Prvního gólu v pohárech v dresu Pražanů se bývalý ofenzivní hráč Dukly dočkal v září 2019, kdy zařídil červenobílým nečekanou remízu 1:1 v Miláně s Interem na úvod skupiny Ligy mistrů.

Proti Ballkani po přihrávce od Lukáše Masopusta srovnal ve 34. minutě na průběžných 2:2. "Na hřišti si s Lukášem rozumíme, skvěle nám to klapalo. Krásně mi nahrál a jsem rád, že jsem mu to pak vrátil a připravil gól jemu," pochvaloval si Olayinka následnou Masopustovu vítěznou branku.

Jeho rekordní počin potěšil i trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského. "Oliemu chci moc pogratulovat, je to úctyhodný milník. Je to jeden z posledních mohykánů naší první společné sezony, hráči se kolem něj točí," připomněl častý pohyb v kádru.

"Nebyl to tehdy jednoduchý transfer, stál hodně peněz. Z belgické do české ligy, neměl úplně takové jméno. Byl to jeden z prvních hráčů, které jsme přiváděli," zavzpomínal kouč na počátky spolupráce.

"Jsem strašně rád, že si udržel výkonnost i hladovost. Být za čtyři roky a dva měsíce nejlepším střelcem dlouhé historie, to ukazuje na jeho mimořádnost," ocenil Trpišovský.

Olayinka za klíčové pro výhru nad Ballkani považoval, že Pražané v první půli dokázali dvakrát rychle odpovědět na soupeřovu vedoucí branku. "Když vstřelili první a druhý gól, byli jsme trochu nervózní. Naštěstí jsme pokaždé hned dokázali srovnat a pak sami odskočili na 3:2. To pro nás bylo velmi důležité, mohli jsme jít do druhé půle s větším sebevědomím," prohlásil Olayinka.

Nebyl překvapen, že kosovský šampion a nováček hlavní fáze pohárů Slavii potrápil. "Hrál jsem v Albánii, věděl jsem, jací jsou tam fotbalisté, že to nebude jednoduché utkání. Být v téhle soutěži není zásluha štěstí. Z mého působení v Albánii jsem některé hráče znal a věděl jsem, čeho jsou schopní. Jsou šikovní na míči, ani na chvíli jsem je nepodceňoval," poznamenal Olayinka, který měl v létě nabídky především z Turecka, ale nakonec v Edenu zůstal.

Jeho tým po úvodní remíze 1:1 v Sivasu dosáhl na první vítězství ve skupině. "Je to pro nás velká úleva, potřebovali jsme doma získat tři body. Minulý zápas v Turecku jsme zremizovali, takže bylo podstatné, abychom to zvládli. Musíme si výkonnost z domácího hřiště udržet a pokračovat v ní i v dalších zápasech. Teď nás čeká velký a pro všechny důležitý zápas v Plzni," připomněl Olayinka nedělní přímý souboj o vedení v lize.