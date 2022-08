Pět klubů v Evropě už je blízko. Česko poskočilo v koeficientech dokonce na 13. místo

Do debaty o případných změnách programu nynější schůze Sněmovny podala opozice pět desítek přihlášek. Sdělila to předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Podle ní jde o obstrukci. Poslanci mají na schůzi rozhodnout zejména o sporném snížení státních plateb do zdravotnictví za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané, které vetoval prezident Miloš Zeman.

"Momentálně více než 50 přihlášených, což nelze vnímat jinak než jako obstrukci," napsala Pekarová Adamová. Opoziční představitelé už předem uváděli, že debata ohledně vládní zdravotnické novely bude dlouhá.

K přehlasování prezidentova veta je potřeba nejméně 101 poslaneckých hlasů. Koalice jich má v plném složení 108, pětice zástupců vládního tábora se z pátečního jednacího dne omluvila. Omluvu poslal i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který je předkladatelem sporné předlohy.

Jako první vystoupil v debatě o změnách programu schůze lídr ANO Andrej Babiš. Chce mimo jiné, aby dolní komora projednala aféru kolem nového ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka.