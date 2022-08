Svědíka okouzlil severský klid a disciplína. Švédi budou hrozit, Nguyen musí zabrat

Fotbalové Slovácko večer začne třetí pokus o úspěšné zvládnutí dvojzápasu v evropských pohárech. Po loňském vyřazení od bulharského Plovdivu a letošní lekci od Fenerbahce Istanbul vyzve švédský AIK Stockholm. V týmu Martina Svědíka vládne bojovný duch a odhodlání konečně uspět také v Evropě.

Vyřazení od Fenerbahce jim leckdo odpustí. K postupu přes násobně bohatší celek z Istanbulu by potřebovali malý zázrak.

AIK je ovšem soupeř z kategorie hratelných, i když do Česka přivezl zkušený tým bývalých reprezentantů včetně někdejší naděje Manchesteru City Johna Guidettiho.

Snem modro-bílých je ale na třetí pokus uspět v evropských pohárech. To by znamenalo dostat se do základní skupiny Konferenční ligy. Proti Stockholmu jsou dokonce lehkým kurzovým favoritem na postup.

Trenér Martin Svědík si je ovšem kvalit soupeře dobře vědom. "Nečeká nás nic lehkého. Nemyslím si, že by měli menší kvalitu než Fenerbahce," prohodí o soupeři.

Na jeho ambicích zahrát si na podzim evropské poháry to ovšem nic nemění. "Takto to nemůžeme stavět. Máme cíle, které chceme splnit. Chceme přes ně přejít," deklaruje odhodlaně.

Mužstvo působí koncentrovaně. Na úvodní otevřené části předzápasového tréninku sem tam padl vtípek, ale atmosféra zdaleka nebyla tak uvolněná jako před týdnem, kdy se tým chystal na Fenerbahce za takřka už rozhodnutého skóre 0:3 po úvodním zápase.

Postup bude dle Svědíka vyžadovat nadstandardní výkony od všech hráčů. V posledních dvou zápasech kritizoval i brankáře Filipa Nguyena, který na startu sezony netrefil ideální formu.

"Gólman je stěžejní postava dobrého výsledku a doufám, že Filip na to bude reagovat a zlepší svůj výkon," vracel se trenér ke kritice z posledního týdne. "V Evropě se bez nadstandardních výkonů celého mužstva nehneme. O gólmanovi to platí dvojnásob, a to mluvím jak o lize, tak o poháru."

Proto má na jedničku mezi třemi tyčemi maximální nároky. "Filip si klade cíle, jako je reprezentace, chce se udržet co nejvýše. Já mám nároky adekvátní tomu, že je členem širšího reprezentačního kádru. Nemyslím si, že by to bylo něco divného. Přece nebudu mlčet nebo dělat, že to nevidím. Je to o tom si to říct a vysvětlit," dodává Svědík.

Švédský tým má nižší věkový průměr než Slovácko, kostra se ovšem podobně jako v případě českého mančaftu opírá o veterány. Ať už jde o někdejšího reprezentanta Sebastiana Larssona (37), obránce Pera Karlssona (36) a Mikaela Lustiga (35) nebo už zmiňovaného Guidettiho (30).

Právě Larsson je vyhlášený technik na zahrávání standardních situací. "Nebezpečí ze standardky číhá od více hráčů, obranné standardky mohou rozhodnout," je si vědom Svědík. Právě v těchto chvílích by se tým potřeboval spolehnout také na svého brankáře.

"Důležité budou první minuty a oťukávání. Zatím se ukázalo, i vzhledem k rozestavení, že hrají defenzivně. Fakt je ten, že obranu příliš neotvírají," poukazuje Svědík. "Individuality mají, ale je to víc založené na organizaci hry a severské disciplíně. Umí to," dodává.

Na soupeři oceňuje právě zkušenost a herní vyzrálost. Naopak Slovácku v pohárových utkáních dosud určitý klid chyběl.

"I když v Tetovu prohrávali 0:1, tak nepanikařili, ale byla tam vidět zkušenost, že jejich čas přijde. To se mi líbilo. Nebyla tam žádná panika, ale šli si za postupem. V součtu těch utkání to dotáhli do vítězného konce, což svědčí o zkušenosti toho týmu," chválí Svědík tým Stockholmu.

Zatímco v nevydařených duelech s Plovdivem loni a letos s Fenerbahce začínali modro-bílí venku, proti Stockholmu budou moci nejdříve využít vlastní fanoušky v zádech. "Domácí prostředí je vždycky určitou výhodou, jsem rád, že začínáme doma," souhlasí Svědík.

Ten stejně jako před odvetou s Istanbulem počítá ztráty. Stanislav Hofmann sice bude po karetní stopce a zdravotních problémech k dispozici, nad několika dalšími hráči ovšem visí otazník. Marek Havlík je mimo hru už dva týdny, zdravotní problémy trápily i Petra Reinberka.

Zápas začíná v Uherském Hradišti v 19 hodin a sledovat ho můžete na Aktuálně.cz v on-line reportáži.