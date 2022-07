Sparta - Viking 0:0. Letenští poprvé zahrozili Haraslínem, jeho ránu odvracel obránce

Zmínili jsme přestupy, tak se pojďme podívat i na odchody. Nejcitelnější ztrátou je bezesporu odchod Adama Hložka, jenž se vydal za Patrikem Schickem do Leverkusenu. Matěj Hanousek odešel na hostování do tureckého Gaziantepu, v rámci hostování Sparta ještě poslala Michala Trávníka do Slovácka, Václava Sejka s Matějem Polidarem do Jablonce a Matyáše Kozáka do Liberce. Kariéru po konci loňské sezónu ukončil Bořek Dočkal.