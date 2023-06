Tady je moje místečko, vysvětlil Souček kustodovi. A sní o nezapomenutelné sezoně

Když loni v květnu připadlo pořadatelství finále Evropské konferenční ligy Praze, záložník Tomáš Souček okamžitě věděl, že se s fotbalisty West Hamu musí do zápasu o pohárovou trofej probojovat.

Přání se mu splnilo a ve středu ho v Edenu, kde před odchodem do londýnského celku nastupoval za Slavii, čeká zápas proti Fiorentině.

Kapitán české reprezentace si myslí, že půjde o nezapomenutelnou sezonu, pokud jeho tým zvítězí, přestože v anglické lize skončil až čtrnáctý. Utkání je pro Součka o to pikantnější, že italský celek o něho půl roku před odchodem do West Hamu projevil zájem.

"Když se před rokem ukázalo, že si zahrajeme Konferenční ligu a že se finále uskuteční v Praze, hned jsem si řekl, že se do něj musíme dostat. Teď jsme tady, v Edenu v Praze. Je to propojení mezi dvěma kluby, které miluju. Zítra máme šanci tady pozvednout trofej. Uděláme pro to všechno. Finále v Praze je pro mě speciální," řekl Souček na tiskové konferenci v Edenu.

V anglické lize West Ham dlouho bojoval o záchranu.

"Tahle sezona byla nahoru dolů. Z této sezony můžeme udělat nezapomenutelnou sezonu, pokud vyhrajeme a pozvedneme trofej," uvedl osmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu, se kterým ve West Hamu působí i další český reprezentant a obránce Vladimír Coufal.

Pro "Kladiváře" je vítězství v EKL jediným způsobem, jak si zajistit účast v evropských pohárech i v příští sezoně.

"V pohárech hrajeme druhou sezonu po sobě. Všichni si to užíváme a chceme to protáhnout na tři sezony v řadě. To je náš velký cíl. Zisk trofeje, zlaté medaile a přepsání historie stojí ještě výš. Nemůžeme si vybrat jen jednu věc. Chceme vyhrát a zároveň znovu postoupit do Evropy," mínil Souček, jenž se loni probojoval s West Hamem do semifinále Evropské ligy.

Ocenil i příznivce svého týmu. "Je neuvěřitelné, kolik fanoušků se sem chystá, i bez vstupenek. West Ham má skvělou historii, ale můžeme ji ještě vylepšit, pokud zítra vyhrajeme. Pro všechny z nás to bude velký zápas. Fanoušci si mě váží a panuje mezi námi velký respekt. Chceme být na finále připraveni jak individuálně, tak týmově," poznamenal Souček.

V minulosti o něj stála Fiorentina, v níž působí jiný český reprezentant a záložník Antonín Barák. "Šest měsíců před odchodem do West Hamu mi od ní přišla nabídka. Potěšila mě, hodně jsem si jí vážil, ale zrovna jsme se se Slavií dostali do skupiny Ligy mistrů, kterou jsem si chtěl zahrát, takže jsem ve Slavii zůstal další půlrok. Poté přišla nabídka od West Hamu," konstatoval Souček.

Těší ho, že londýnskému týmu připadla kabina Slavie, přestože ve finále je uveden jako hostující mužstvo.

"Máme taky tribunu Sever, na kterou jsem zvyklý ze Slavie, za to jsem hodně rád. Bude mi to připomínat moje časy ve Slavii i v reprezentaci, když tady hrajeme. Doufám, že mi to dá i pohodlí do zápasu a předvedu individuální výkon jako ve slávistických letech. Kustod se mě ptal, kde (v šatně) sedím, tak jsem mu vysvětlil, kde je moje místečko. Teď už to ví," prohlásil Souček.

"Věřím, že se tady budu cítit jako doma. Hned od příjezdu na stadion půjdu do šatny, kterou znám, půjdu na rozcvičku a uvidím fanoušky West Hamu, které taky skvěle znám. Cítím se komfortně. Čím déle to probíhá, tím víc se těším na zítřek," řekl někdejší hráč Žižkova či Liberci.

Po příchodu na stadion ho zaplavily vzpomínky. "Když jsme přišli do tunelu, hned jsem si vzpomněl na fotky, které jsou nyní pod plakáty Konferenční ligy, na nichž jsou zachyceny Liga mistrů a tituly. Hned vidím posilovnu, šatnu a mnoho dalších věcí, díky nimž se cítím jako doma," podotkl Souček.