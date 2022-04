Snad doma postupem přepíšeme historii, věří Kúdela. Návrat prožil v "super zápase"

Generální prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová požádala státního soudce, aby shledal exprezidenta USA Donalda Trumpa vinným z pohrdání soudem a uložil mu pokutu 10.000 dolarů (225.000 Kč) za každý den neuposlechnutí příkazu. Důvodem je Trumpova neochota předat prokuratuře dokumenty požadované v občanskoprávním vyšetřování jeho podnikání, informoval list The New York Times. Manhattanská prokuratura mezitím v prohlášení ujišťovala, že souběžně vedené kriminální vyšetřování exprezidentových financí stále pokračuje.