Slovácko jde proti posilám z Premier League. Nice rozhodil potížista Schmeichel

Málokteré rodinné duo ve fotbalovém světě rezonuje tak jako Schmeichel. Ať už mluvíte o seniorovi Peteru Schmeichelovi, nebo o jeho synu Kasperovi. Právě vítěz Premier League po dvanácti letech v Leicesteru přestoupil do Nice a ve čtvrtek by se měl představit na stadionu v Uherském Hradišti proti Slovácku v Evropské konferenční lize.

Sezona zatím týmu z jihu Francie příliš nevychází. Z devíti kol posbíral jen osm bodů a pohybuje se ve spodní polovině tabulky Ligue 1.

V létě přitom celek vlastněný ambiciózním britským miliardářem Jimem Ratcliffem přivedl řadu posil. Šlo například o Aarona Ramseyho z Juventusu, Rosse Barkleyho z Chelsea nebo právě Kaspera Schmeichela z Leicesteru.

"Mají kvalitnější mančaft než my. Viděl jsem jejich zápas a vím, jací hráči tam působí. Porveme se s tím a budeme se snažit jim alespoň nějak konkurovat," vyhlíží záložník Slovácka Milan Petržela těžké střetnutí s hvězdným týmem.

Jenže Nice to zatím nesedlo. Trenér Lucien Favre, další velké jméno působící v klubu, zatím nedokázal soubor velkých jmen sladit v jeden tým. Švýcarský kouč působil v Bundeslize, naposledy dva roky v Dortmundu, dříve už Nice vedl. Zkušenosti má bohaté, ale s přílivem hráčů se zkušenostmi z Premier League si zatím neporadil.

Kromě zmiňovaných Ramseyho či Barkleyho přišel na hostování také talent z Arsenalu Nicolas Pepe, levý bek Joe Bryan z Fulhamu nebo stoper Mads Bech Sörensen z Brentfordu.

Jako překvapivý potížista se ale ukázal právě mladší Schmeichel, kterému se start sezony na Azurovém pobřeží příliš nevydařil. Chuť si spravil až v reprezentační pauze, kdy Dánsku vychytal vítězství nad Francií 2:0.

V klubu s ním ovšem příliš velká spokojenost nepanuje, mluví se o jeho špatném vlivu na kabinu.

Schmeichel se připojil k týmu údajně ve špatné fyzické kondici a několikrát porušil vnitřní pravidla. Především pozdními příchody na týmové srazy nebo nedodržováním nařízených dnů odpočinku.

"Při měření měl opravdu vysoký podíl tuku v těle," napsal deník The Sun o brankáři, který v roce 2016 vychytal Leicesteru senzační titul v Premier League.

Ideální vztah nejspíš nepanuje ani mezi ním a trenérem. Favre už Schmeichela dvakrát do branky nepostavil. Kvůli tomu, že dánský reprezentační brankář nebyl v sestavě k prvnímu utkání sezony, měl jít dokonce i za majitelem Ratcliffem a obejít tak trenéra. A byl to údajně Favre, který si nechal přivést kromě Schmeichela na hostování dalšího brankáře Marcina Bulku z Paris SG.

Pokořit světoznámého brankáře - pokud nastoupí - je výzva i pro Petrželu, který se prosadil už proti Kolínu nad Rýnem. "Bylo by to hezké se proti němu trefit. Každý gól v evropských pohárech je super. Vlévá nám to krev do žil," zasnil se Petržela.

"Vypíchl bych individuální kvalitu. Ať už z jiných evropských lig, nebo z reprezentací. Individuální kvalita soupeře je obrovská. Ze skupiny jsou na tom nejlépe," uznává trenér Slovácka Martin Svědík.

Utkání začíná ve čtvrtek v 18:45 a na Aktuálně.cz jej můžete sledovat v online reportáži.