Slávisté přežili řecké peklo, postup přes Panathinaikos stvrdil v závěru Jurečka

Bývalý americký prezident Donald Trump využil svého práva nevypovídat více než 400krát, když ve středu předstoupil před generální prokurátorku státu New York Letitii Jamesovou v rámci vyšetřování praktik jeho rodinné firmy. S odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem dotazování to uvádí některá americká média. List The New York Times (NYT), že Trumpovy dvě nejstarší děti se při svých setkáních s vyšetřovateli na pátý dodatek americké ústavy neodvolávaly.

Jediná otázka, na kterou prezident z let 2017 až 2021 prokuratuře pod přísahou odpověděl, byla ta ohledně jeho jména, řekl Trump televizei NBC News jeho právník Ron Fischetti. Podle informací NYT následně předvolaný oznámil, že dál nebude spolupracovat a Jamesovou, která seděla ve stejné místnosti, označil za "odpadlickou prokurátorku". Následovalo prý více než 400 otázek, na něž Trump reagoval slovy "stejná odpověď" na znamení toho, že využívá práva nevypovídat.

NBC News informovaný zdroj sdělil, že Trump toto právo uplatnil více než 440krát. Prokuratura po několikahodinovém setkání potvrdila, že exprezident skutečně odmítal odpovídat, nicméně nespecifikovala, kolikrát se tak stalo.