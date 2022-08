Video: Slávisté přežili řecké peklo, postup přes Panathinaikos stvrdil Jurečka

Fotbalisté Slavie v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy remizovali v Aténách s Panathinaikosem 1:1 a po domácím vítězství 2:0 stvrdili postup do závěrečného play off o účast ve skupině. V řecké metropoli otevřel v 57. minutě skóre Andraž Šporar, ve čtvrté minutě nastavení srovnal střídající Václav Jurečka.

Slávisté na cestě do skupiny vyřadili druhého soupeře, ve 2. předkole hladce přešli přes gibraltarského outsidera St Joseph's. O účast ve skupině si pražský celek zahraje s polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný český obránce Tomáš Petrášek. Český vicemistr začne dvojzápas příští čtvrtek venku, odvetu odehraje o týden později doma.

"Jsem šťastný, že jsme zvládli postoupit. Panathinaikos dnes ukázal obrovskou sílu. Když jsem viděl zápas Panathinaikosu v přípravě s Leverkusenem (0:0), polilo mě horko. Teď nás čeká jiné mužstvo. Je to poslední krok a tahle zkušenost pomůže," citovali Pražané na twitteru trenéra Jindřicha Trpišovského z tiskové konference.

Kouč Slavie udělal jednu změnu v sestavě oproti úvodnímu utkání v Edenu, potrestaného Santose nahradil na stoperu Kačaraba. Na hrotu útoku opět nastoupil Lingr a Sor, který měl v poslední době zdravotní potíže, zůstal na lavičce. V zahajovací jedenáctce Panathinaikosu nechyběla jedna z nejnovějších posil střelec Šporar.

Teplota v Aténách se i během zápasu držela kolem 30 stupňů a pořadatelé před utkáním pokropili hrací plochu natolik, že na ní místy zůstávala voda. Domácí hnáni bouřlivou kulisou na stadionu pro 16 tisíc fanoušků začali podle očekávání náporem a Šporar hned ve druhé minutě zblízka ve skluzu trefil tyč.

"Hned v úvodu se kluci špatně posunuli a soupeř z toho měl velikou šanci. Naštěstí jsem si na míč sáhnul a trochu ho vychýlil, takže to Šporar nedával úplně do prázdné," uvedl pro klubovou televizi slávistický brankář Aleš Mandous.

Čtvrtý celek minulé sezony řecké ligy a vítěz domácího poháru byl aktivnější a ve 20. minutě znovu zahrozil. Střelu Cantalapiedry s námahou zneškodnil brankář Mandous. "Byla tam zablokovaná střela, šel jsem doleva a musel jsem se hned vrátit. Byla to nečitelná situace," uvedl Mandous.

Po půlhodině hry měli první větší šanci i slávisté, ale Douděra z hranice pokutového území mířil těsně nad. "Chtěl jsem to narvat vysoko, aby gólman neměl šanci. Ale to bylo zbytečné, měl jsem to hrát po zemi. Mrzelo mě, že jsem neuklidnil tým," uvedl Douděra.

O dvě minuty později se dostal za hostující obranu Šporar a Pražany zachránil Mandous, který dobře vyběhl. Poté slávistický gólman fauloval mimo vápno a dostal žlutou kartu, vzápětí po jeho souboji domácí marně žádali po rozhodčím penaltu.

I do druhé půle vstoupil lépe Panathinaikos. V 55. minutě Mandous před Šporarem v poslední chvíli nadzvedl míč, o dvě minuty později se už ale slovinský reprezentant dočkal, když po centru Juankara na dlouhou nohu poslal míč do sítě. Slávisté poprvé v letošní kvalifikaci Konferenční ligy inkasovali.

Řecký celek byl rázem gól od prodloužení, Pražané ale i díky střídáním tlak otupili a ve zbytku duelu už nepustili soupeře k velké šanci. Až v 85. minutě Mandous musel vyškrábnout míč od teči spoluhráče Schranze.

Ve čtvrté minutě nastavení udělal velkou chybu v rozehrávce Kampetsis, míč vystihl Jurečka, obešel gólmana a z úhlu poslal balon přesně k tyči. Český klub sice ani ve čtrnáctém pohárovém utkání na řecké půdě nezvítězil, Slavia ale soupeři oplatila vyřazení v předkole Ligy mistrů ze sezony 2001/02.

"Když jsem vystihl přihrávku, přesně jsem věděl, co chci udělat. Chtěl jít do kličky, nepředkopnout si to moc a zkusit trefit bránu. Povedlo se mi to. Jsem šťastný, že jsem skóroval. Už jsem to potřeboval," řekl Jurečka, který si připsal druhý soutěžní gól za Slavii po letním příchodu ze Slovácka. "Panathinaikos prvních 60 minut stálo hodně sil a ve druhé části druhého poločasu to bylo hodně vidět. Ohromně nám pomohli střídající hráči," doplnil Trpišovský.

Červenobílí si v kvalifikaci nemohou dovolit zaváhání a vypadnutí, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech na podzim skupinu. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli Pražané letos na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého vydání bude v roce 2023 hostit Eden.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Panathinaikos Atény - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branka: 57. Šporar - 90.+4 Jurečka. Rozhodčí: Bankes - Cook, Smith (všichni Angl.). ŽK: Alexandropulos, Schenkeveld, Pérez, Magnússon, Juankar - Tiéhi, Mandous, Lingr, Oscar, Schranz. První zápas: 0:2, postoupila Slavia.

Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Schenkeveld (55. Kurbelis), Magnússon, Juankar - Alexandropulos (77. Kampetsis), Pérez, Čerin - Vagiannidis (77. Ioannidis), Šporar, Cantalapiedra (88. Carlitos). Trenér: Jovanovič.

Slavia: Mandous - Douděra (82. Masopust), Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Tiéhi (82. Jurečka) - Schranz (90.+7 Tecl), Traoré (61. Ševčík), Olayinka - Lingr (61. Usor). Trenér: Trpišovský.