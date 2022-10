Slavii spasil gól Lingra a skvělé zákroky Koláře. Sešívaní drží naději na postup

Fotbalisté Slavie zvítězili v předposledním z šesti utkání skupiny Evropské konferenční ligy na hřišti Ballkani 1:0 a udrželi naději na postup. Zápas na národním stadionu v Prištině rozhodl v 75. minutě hlavičkou Ondřej Lingr. Pražané porazili kosovského šampiona i v druhém vzájemném duelu o gól, v září doma vyhráli 3:2.

Český vicemistr si připsal druhé vítězství ve skupině a bodově se dotáhl na Kluž, která má ale lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Tabulku vede o tři body Sivasspor, s nímž se slávisté za týden utkají doma.

Pokud Kluž v souběžně hraném duelu porazí doma Ballkani, nestačila by Pražanům k postupu ani výhra nad tureckým týmem. Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Do této situace ve skupině jsme se dostali v prvních čtyřech zápasech. Doufali jsme v jiný výsledek (druhého utkání). Nezbývá nám než porazit Sivasspor a doufat. Svoje jsme uhráli a uvidíme příští týden," citoval twitter Pražanů trenéra Jindřicha Trpišovského z tiskové konference.

Slavii hrozí, že teprve podruhé za posledních pět sezon nepostoupí v pohárech do jarní části. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy. Finále probíhající sezony bude hostit Eden.

Slávisté nastoupili s dvěma změnami v sestavě oproti nedělnímu vítěznému ligovému derby se Spartou (4:0). Místo střelců prvních dvou branek Jurečky s Hromadou, kteří nefigurují na soupisce pro Konferenční ligu, dostali šanci v záloze Tiéhi a v útoku Sor. Červenobílí nadále postrádali devět marodů.

Zatímco v úvodním vzájemném duelu padlo všech pět branek v první půli, tentokrát bylo do pauzy k vidění mnohem méně šancí. Ve třetí minutě zahrozil historicky první kosovský klub ve skupinové fázi pohárů, brankář Kolář si ale s Korenicovou střelou poradil.

V 17. minutě neproměnili velkou příležitost Pražané. Sor se netrefil z první do centru z pravé strany, míč se díky tomu dostal k Olayinkovi, ale historicky nejlepší střelec Slavie v pohárech z hranice malého vápna překopl břevno.

Ve 28. minutě postupoval v úniku na domácího gólmana Sor, ale zakončil vedle. Těsně před pauzou měli velkou šanci i domácí, kteří sídlí ve městě Suva Reka, ale kvůli vyhovujícímu zázemí hrají v pohárech v Prištině. Krasniqi po akci z levé strany do otevřené obrany přízemní střelou těsně minul zadní tyč.

Pražský favorit se dlouho nemohl prosadit ani po změně stran. V 56. minutě se hráči Ballkani marně dožadoval penalty. Trenér Slavie Trpišovský se postupně pokusil oživit ofenzivu o střídající Ewertona s Usorem a hosté přece jen zvyšovali tlak.

Červenobílí se nakonec dočkali gólu po sérii rohů. V 72. minutě Kačaraba hlavou minul, ale o tři minuty později už domácí defenziva kapitulovala. Usor po rohu vrátil míč do vápna, z levé strany nacentroval David Jurásek a Lingr hlavou v pádu přes obránce protlačil balon do sítě.

"Jurasovi jsem řekl, ať jde na přední tyč a já půjdu na zadní. Nakonec se to k němu odrazilo a poslal mi to tam, takže jsem moc rád, že jsem pomohl týmu a rozhodl zápas," citoval klubový web Lingra, který si připsal šestý soutěžní gól v sezoně. "Dobře jsme do toho vstoupili, ale neproměňovali jsme šance. Pomohli nám střídající hráči, vytvořili standardky a jednu jsme proměnili," řekl Trpišovský.

V závěru Pražany podržel Kolář. Nejprve střídajícímu Berishovi vytáhl střelu o zem a pak po rohu vychytal bývalého záložníka Ústí nad Labem Kuče. "Koliho nechci přechvalovat, ale všechny zápasy po návratu (mezi tyče) odchytal dobře. Čiší z něj klid a sebevědomí, pomáhá nám s organizací defenzivy. Zatím skvělé, ale je to krátký časový úsek," podotkl Trpišovský.

Slávisté už tři body uhájili i v dlouhém nastavení, které se protáhlo na 11 minut, a připsali si teprve druhé venkovní vítězství v pohárech z posledních osmi zápasů. Červenobílí zaznamenali čtvrtou soutěžní výhru po sobě.

FC Ballkani - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 75. Lingr. Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Dahl (všichni Dán.). ŽK: Potoku, Korenica, Kuč, Emerllahu, Berisha, Dellova, Thaci, Daja (trenér) - Tiéhi, Usor.

Ballkani: Frasheri - Thaci, Jashanica, Emerllahu (75. Sinani), Potoku - Dellova, Kuč, Zyba (66. Bekteshi) - Korenica, Rrahmani, Krasniqi (61. Berisha). Trenér: Daja.

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi (55. Ewerton), Oscar - Douděra, Lingr (80. Tecl), Olayinka - Sor (64. Usor). Trenér: Trpišovský.

Druhý zápas:

Sivasspor - Kluž 3:0 (1:0). Branky: 22. a 73. Yatabaré, 65. Gradel.

1. Sivasspor 5 3 1 1 10:6 10 2. Kluž 5 2 1 2 4:5 7 3. Slavia 5 2 1 2 5:6 7 4. Ballkani 5 1 1 3 8:10 4

5. kolo skupin fotbalové Evropské konferenční ligy:

Skupina A:

Fiorentina - Basaksehir 2:1 (1:1). Branky: 26. a 62. Jovič - 15. Aleksič.

Hearts - RFS Riga 2:1 (2:1). Branky: 3. Shankland, 12. Halliday - 39. Friesenbichler. ČK: 90.+3 Jagodinskis (RFS).

1. Basaksehir 5 3 1 1 11:2 10 2. Fiorentina 5 3 1 1 11:6 10 3. Hearts 5 2 0 3 5:13 6 4. RFS Riga 5 0 2 3 2:8 2

Skupina B:

Anderlecht - FCSB 2:2 (1:0). Branky: 38. Verschaeren, 75. Vertonghen - 60. Compagno, 82. Dawa. ČK: 90.+4 Murillo (Anderlecht).

West Ham United - Silkeborg 1:0 (1:0). Branka: 24. Lanzini z pen.

1. West Ham United 5 5 0 0 10:4 15 2. Silkeborg 5 2 0 3 12:5 6 3. Anderlecht 5 1 2 2 4:5 5 4. FCSB 5 0 2 3 3:15 2

Skupina C:

Austria Vídeň - Lech Poznaň 1:1 (0:0). Branky: 70. Keles - 48. Ishak.

Villarreal - Beer Ševa 2:2 (0:0). Branky: 57. Chukwueze, 70. Danjuma - 48. Hemed z pen., 79. Jehezkel.

1. Villarreal 5 4 1 0 14:6 13 2. Lech Poznaň 5 1 3 1 9:7 6 3. Beer Ševa 5 0 4 1 4:5 4 4. Austria Vídeň 5 0 2 3 2:11 2

Skupina D:

Nice - Partizan Bělehrad 2:1 (1:0). Branky: 29. Pépé, 77. Lemina - 74. Ricardo Gomes. Utkání Slovácko - Kolín nad Rýnem bylo kvůli husté mlze odloženo na pátek.

1. Nice 5 2 2 1 6:5 8 2. Partizan Bělehrad 5 2 2 1 8:6 8 3. Kolín nad Rýnem 4 1 1 2 5:6 4 4. Slovácko 4 1 1 2 7:9 4

Skupina E:

Vaduz - Alkmaar 1:2 (0:0). Branky: 77. Hasler - 50. Kerkez, 75. Van Brederode.

Dnipro - Apollon Limassol 1:0 (1:0). Branka: 39. Pichaljonok. ČK: 88. Jradi (Apollon).

1. Alkmaar 5 4 0 1 10:5 12 2. Dnipro 5 3 1 1 8:5 10 3. Apollon Limassol 5 1 1 3 4:7 4 4. Vaduz 5 0 2 3 5:10 2

Skupina F:

Shamrock Rovers - Gent 1:1 (1:0). Branky: 3. Gaffney - 74. Hong Hjun-seok. ČK: 73 Ferizaj (Shamrock).

Molde - Djurgaarden 2:3 (2:1). Branky: 6. Brynhildsen, 21. Kaasa - 44. Edvardsen, 67. Asoro, 77. Radetinac.

1. Djurgaarden 5 4 1 0 11:6 13 2. Molde 5 2 1 2 9:6 7 3. Gent 5 1 2 2 6:6 5 4. Shamrock Rovers 5 0 2 3 1:9 2

Skupina H:

Basilej - Žalgiris Vilnius 2:2 (2:1). Branky: 2. Diouf, 18. Zeqiri - 43. a 62. Oyewusi.

Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 2:1 (0:0). Branky: 4. Kashia, 85. Ramírez - 64. Cociuc z pen.